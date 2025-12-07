Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
ESPN EN VIVO, GP de Abu Dhabi vía Disney Plus y DAZN por la Formula 1
ESPN EN VIVO, GP de Abu Dhabi vía Disney Plus y DAZN por la Formula 1
El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 se correrá (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 7 de diciembre en Emiratos Arabes Unidos. Lando Norris, Max Verstpapen y Oscar Piastri se disputan el último título de la Formula 1.
¡Atención! El rugir de los motores y la velocidad extrema volvieron con el GP de Abu Dhabi, una cita imperdible para los fanáticos del automovilismo. Este domingo 7 de diciembre, el legendario Yas Marina Circuit en los Emiratos Árabes Unidos se convertirá (EN VIVO Y EN DIRECTO) en el escenario de una intensa batalla donde cada curva, adelantamiento y estrategia serán clave. La acción arranca a las 8:00 a.m. (hora peruana) y podrás seguirla en ESPN, Disney Plus, FOX Sports, F1TV Pro y DAZN. Para Colombia y Ecuador, el horario será el mismo, mientras que en Bolivia, Paraguay y Venezuela la carrera se verá a las 11:00 a.m. del domingo. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, la largada será a la 10:00 a.m. del 7 de diciembre.
GP Abu Dhabi por la última fecha de la F1 | VIDEO: Fox Deportes SOBRE EL AUTOR
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.