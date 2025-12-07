¡Atención! El rugir de los motores y la velocidad extrema volvieron con el , una cita imperdible para los fanáticos del automovilismo. Este domingo 7 de diciembre, el legendario Yas Marina Circuit en los Emiratos Árabes Unidos se convertirá (EN VIVO Y EN DIRECTO) en el escenario de una intensa batalla donde cada curva, adelantamiento y estrategia serán clave. La acción arranca a las 8:00 a.m. (hora peruana) y podrás seguirla en ESPN, Disney Plus, FOX Sports, F1TV Pro y DAZN. Para Colombia y Ecuador, el horario será el mismo, mientras que en Bolivia, Paraguay y Venezuela la carrera se verá a las 11:00 a.m. del domingo. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, la largada será a la 10:00 a.m. del 7 de diciembre.

