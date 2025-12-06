Todo quedará resuelto este domingo en Abu Dhabi, donde el Campeonato Mundial de Fórmula 1 llegará a su fin con una de las definiciones más reñidas de los últimos años. Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri parten como los únicos candidatos a coronarse campeones, en una temporada marcada por constantes cambios de liderazgo, carreras impredecibles y un McLaren que, por primera vez en décadas, aparece como favorito real al título. La tensión aumenta sabiendo que los tres partirán desde los primeros puestos, lo que convierte la largada en un momento decisivo dentro del trazado de Yas Marina.

Los ojos estarán puestos especialmente en Norris, quien tiene la ventaja numérica y solo necesita terminar en el podio para asegurar su primer campeonato mundial. Sin embargo, la presión es enorme, ya que un cuarto puesto lo complica y fue exactamente esa posición la que obtuvo en la carrera anterior. Verstappen, por su parte, buscará su quinto título, mientras que Piastri sueña con una remontada histórica que podría meterlo en la conversación de los jóvenes más exitosos de la categoría.

Esa tensión deportiva se complementa con una grilla de partida que anticipa adelantamientos desde el primer giro. Verstappen arrancará desde la pole position, seguido por Norris y Piastri, configurando un escenario ideal para una batalla directa entre los contendientes. George Russell, Charles Leclerc y Fernando Alonso completan la zona delantera, listos para aprovechar cualquier error de los tres protagonistas.

La carrera se disputará en el siempre exigente circuito de Yas Marina, donde el calor, el consumo de neumáticos y las estrategias de parada juegan un papel clave. No es casualidad que en este trazado se hayan definido varios campeonatos en la última década, y en esta oportunidad no será diferente: la combinación de velocidad con zonas técnicas obliga a perfección absoluta en cada sector.

Los aficionados latinoamericanos seguirán con especial atención esta definición porque los horarios permiten que toda la región pueda ver el cierre del Mundial sin complicaciones. Además, muchos países comparten los mismos canales para la transmisión oficial y plataformas donde se podrá disfrutar del evento con análisis, cámaras exclusivas y repeticiones.

¿A qué hora es la carrera del GP de Abu Dhabi 2025?

La carrera se disputará este domingo 7 de diciembre, y estos son los horarios confirmados para la región: 07:00 A.M. en México, 08:00 A.M. en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá. 09:00 A.M. en Venezuela, Bolivia, Canadá, 10:00 A.M. en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil 2:00 P.M. en España.

Para los aficionados de Estados Unidos, la Fórmula 1 también ha confirmado los horarios según cada huso. De esta manera, ningún fanático quedará fuera del minuto a minuto del cierre de temporada.

¿En qué canales de TV ver el GP de Abu Dhabi 2025?

En cuanto a la transmisión oficial, varios países mantienen derechos exclusivos que permiten ver la carrera EN VIVO y sin restricciones. En México, por ejemplo, la señal llegará a través de Sky Sports, mientras que en Sudamérica gran parte del contenido será emitido por ESPN y Disney Plus Premium. Además, F1 TV continúa como la plataforma global que ofrece múltiples ángulos y cámaras a bordo del monoplaza.

Recuerda que también podrás seguir todas las emociones, incidencias, cambios de posiciones y análisis del GP de Abu Dhabi 2025 a través de la web de Depor, donde actualizaremos todo lo que ocurra en esta definición histórica.

