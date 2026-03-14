Desde el Circuito Internacional de Shanghái, el se correrá EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 2 de la . ¿Dónde pasan la cerrera gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal que podrás ver desde cableoperadores como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además del acceso de pago en Disney Plus Premium. ¿Otras opciones? También podrás verlo por la señal digital de F1 TV Pro. El evento será este domingo 15 de marzo desde las 2:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina).

ESPN transmitirá el GP de China. (Video: F1)
ESPN transmitirá el GP de China. (Video: F1)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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