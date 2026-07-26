BUDAPEST, CONDADO DE PEST (HUNGRÍA), 26/07/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirán la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring. FOTO: Imagen creada por Gemini.
BUDAPEST, CONDADO DE PEST (HUNGRÍA), 26/07/2026.- ESPN y Disney Plus transmitirán la carrera de la Fórmula 1, el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring. FOTO: Imagen creada por Gemini.

La Fórmula 1 aterriza este domingo 26 de julio en el Hungaroring para disputar el Gran Premio de Hungría 2026, una de las fechas más tradicionales del Mundial. La carrera comenzará a las 10:00 a.m. en Argentina, Uruguay y Paraguay; a las 9:00 a.m. en Chile, Venezuela y Bolivia; y a las 8:00 a.m. en Colombia, Perú y Ecuador. El exigente trazado, situado a las afueras de Budapest, pondrá a prueba la precisión de los pilotos y la estrategia de los equipos.

La lucha por el campeonato atraviesa uno de sus momentos más intensos. Con el pasar de las carreras, las exigencias van adquiriendo mayor importancia. Los aspirantes al título saben que un pequeño error puede cambiar el rumbo de la temporada. Andrea Kimi Antonelli llega como líder del certamen, aunque Lewis Hamilton y George Russell continúan muy cerca y buscarán recortar distancias.

El Hungaroring es conocido por ofrecer competencias llenas de incertidumbre. La gestión de los neumáticos, las decisiones desde los boxes y las cambiantes condiciones meteorológicas suelen influir directamente en el desenlace, convirtiendo esta prueba en una de las más impredecibles del calendario.

Para seguir toda la acción en Sudamérica, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN. Quienes prefieran verla por internet podrán hacerlo a través de Disney+ Premium, de acuerdo con la programación de la cadena.

BUDAPEST, CONDADO DE PEST (HUNGRÍA), 26/07/2026. ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring. FOTO: Imagen creada por Gemini.
BUDAPEST, CONDADO DE PEST (HUNGRÍA), 26/07/2026. ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, el Gran Premio de Hungría 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá la carrera del GP de Hungría. La cobertura incluirá la previa, análisis, estadísticas en tiempo real y el relato completo de una de las competencias más importantes de la Fórmula 1.

Si prefieres seguir el compromiso por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo del GP de Hungría 2026.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Gran Premio de Hungría?

Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al GP de Hungría mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, el GP de Hungría 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir la carrera desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayGs. 145.000
BoliviaUSD 12.49

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SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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