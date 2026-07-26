La emoción de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con una de las carreras más esperadas en el calendario de la categoría ‘reina’ del automovilismo. El GP de Hungría 2026 pondrá a prueba a los pilotos, quienes intentarán dominar el Hungaroring, famoso por ser el primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado tras el Telón de Acero y a menudo apodado “Mónaco sin muros” debido a su trazado estrecho y sinuoso.

Los aficionados mexicanos estarán especialmente atentos al desempeño de Sergio “Checo” Pérez, que todavía no suma puntos en lo que va de la temporada y este domingo 26 de julio tendrá una nueva oportunidad de intentar volver a lo más alto del podio. El piloto de Cadillac nos tiene acostumbrados a grandes hazañas en esta pista como su recordado tercer lugar en la edición 2023 del Grand Prix cuando corría con Red Bull, aunque también protagonizó momentos difíciles como sus duros accidentes en las clasificaciones o prácticas de los años 2015 y 2025, además de verse involucrado en colisiones múltiples como ocurrió en el año 2021. Si quieres saber cómo ver EN VIVO el GP de Hungría 2026 por Izzi y SKY Sports HD, aquí te contamos todos los detalles.

BUDAPEST, CONDADO DE PEST (HUNGRÍA), 26/07/2026. ESPN y Disney Plus transmitirán EN VIVO el Gran Premio de Hungría 2026, que se realizará en Hungaroring. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora es la carrera del GP de Hungría 2026 en México?

La carrera principal del Gran Premio de Hungría se celebrará el domingo 26 de julio de 2026.

Horarios del GP de Hungría 2026

México: 7:00 a.m.

Estados Unidos (ET): 9:00 a.m.

Colombia: 8:00 a.m.

Perú: 8:00 a.m.

Ecuador: 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Chile: 9:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Gran Bretaña: 2:00 p.m.

¿Dónde ver el GP de Hungría 2026 EN VIVO en México?

Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México continúan disponibles a través de SKY Sports F1 HD, señal especializada que ofrece cobertura completa de cada Gran Premio durante toda la temporada.

Los suscriptores de SKY podrán disfrutar de las prácticas libres, la clasificación y la carrera principal con narración especializada, análisis técnico y cobertura previa y posterior al evento.

Los monoplazas aceleran en el circuito de Hungaroring durante el GP de Hungría 2026. Consulte las señales de TV autorizadas que transmiten la carrera en vivo para espectadores en Estados Unidos, México y España. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

Canales para ver el GP de Hungría

📺 SKY Sports F1 HD

📡 SKY Satelital

📺 SKY+ (según paquete contratado)

🏎️ Cobertura completa del fin de semana

¿Cómo ver el GP de Hungría 2026 por Izzi?

Los clientes de Izzi que tengan acceso a paquetes compatibles con señales deportivas internacionales podrán seguir la Fórmula 1 mediante aplicaciones y servicios asociados disponibles dentro de su suscripción.

Además, algunos usuarios pueden acceder a plataformas de streaming deportivas vinculadas a sus paquetes de televisión de paga, permitiendo disfrutar la carrera desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Opciones disponibles para clientes Izzi

📱 Aplicaciones compatibles incluidas en determinados paquetes.

💻 Acceso desde computadoras.

📺 Smart TV compatibles.

📲 Android y iPhone.

🌐 Servicios de streaming asociados.

¿Cómo ver el GP de Hungría 2026 ONLINE?

Los aficionados que prefieran seguir la carrera por internet cuentan con varias alternativas para disfrutar la transmisión en vivo desde cualquier lugar.

Entre las principales opciones destacan los servicios oficiales de Fórmula 1 y las plataformas de televisión de paga que incluyen acceso digital para sus suscriptores.

Opciones de streaming

🏎️ F1 TV.

📺 SKY+.

📱 Aplicaciones móviles compatibles.

💻 Navegadores web.

📺 Smart TV.

📲 Android e iOS.

¿Cuánto cuesta SKY Sports para ver Fórmula 1?

El acceso a SKY Sports depende del paquete contratado por cada usuario. Los planes pueden variar según la región y los servicios adicionales incluidos, por lo que se recomienda revisar directamente las promociones vigentes disponibles para nuevos clientes.

Los suscriptores que cuentan con los paquetes deportivos adecuados suelen tener acceso a toda la temporada de Fórmula 1, incluyendo el GP de Hungría 2026, uno de los eventos más importantes del año.

Con la presencia de Checo Pérez y la particularidad del trazado del Hungaroring, el Gran Premio de Hungría 2026 promete una jornada llena de adrenalina, estrategia y emoción para todos los fanáticos mexicanos de la Fórmula 1.