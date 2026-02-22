¡Vamos, ‘Nacho’! Este domingo 22 de febrero desde las 9:00 a.m. (horario peruano), vs. chocarán EN VIVO | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO, por las semifinales del . ¿Cómo se podrá ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de su versión digital por la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Por otro lado, el Río de Janeiro, Brasil, Será el lugar que albergaría este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. No te pierdes todos los detalles en la web Depor.

ESPN transmite el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo, por el ATP 500 de Río de Janeiro. (Video: ATP / Foto: Getty Images)
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

