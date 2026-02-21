vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a las semifinales del , en Brasil. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN cuenta con los derechos de transmisión para todo el territorio latinoamericano, el cual se podrá ver por cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 21 de febrero desde las 5:00 p.m. y tendrá lugar en el Center Court de Río de Janeiro.

Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo se enfrentan por el ATP 500 de Río de Janeiro. (Video: ATP)
Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo se enfrentan por el ATP 500 de Río de Janeiro. (Video: ATP)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC