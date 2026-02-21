Este sábado 21 de febrero desde las 5:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por las semifinales del . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de su versión digital por la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Por otro lado, el Río de Janeiro, Brasil, será el lugar que albergará este duelo que comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Vamos, ‘Nacho’!

ESPN transmite el partido entre Ignacio Buse vs. Alejandro Tabilo, por el ATP 500 de Río de Janeiro. (Video: ATP / Foto: Getty Images)
