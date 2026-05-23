Desde el Complejo Am Rothenbaum (Rothenbaum Tennis Center), vs. se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING por el , en el duelo válido por la gran final del torneo. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el territorio latinoamericano, este duelo estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 23 de mayo desde las 7:30 horas (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

ESPN y Disney Plus transmitirá el partido entre Ignacio Buse vs. Tommy Paul. (Video: ATP / Foto: Getty Images)
ESPN y Disney Plus transmitirá el partido entre Ignacio Buse vs. Tommy Paul. (Video: ATP / Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC