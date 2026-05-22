Otra jornada histórica se viene para Ignacio Buse, quien clasificó al cuadro principal del ATP 500 de Hamburgo. El joven tenista nacional de 22 años logró avanzar a su primera final del ATP Tour en tierras alemanas. Mañana se jugará la chance de conseguir el título del ATP 500 con rival definido: el estadounidense Tommy Paul (26°), quien remontó ante el australiano Alex de Miñaur (9°) y se impuso por 2-6, 6-3 y 6-3.

El ‘Colorado’ Buse llegó a esta instancia, primero, luego de superar la ‘qualy’. Contaba con el ranking suficiente para acceder al cuadro principal, pero se inscribió tarde y tuvo que jugar la fase de clasificación: derrotó 6-2 y 6-0 al alemán Niels McDonald y 6-1 y 6-2 al francés Hugo Gaston. En la primera ronda tuvo una dura parada ante el italiano Flavio Cobolli, 14° del mundo, y mostró un buen nivel para imponerse 6-2 y 7-5, nuevamente en sets corridos.

En octavos de final tuvo otro duro reto: el checo Jakub Mensik (28° ATP), a quien también barrió con un ‘bagel’ en el primer set (6-0 y 6-3). En cuartos de final cedió por primera vez un set, pero de todos modos se impuso por 6-3, 5-7 y 6-3 al francés Hugo Umbert (34°) remontando un 0-3 en el set definitivo. Cuando parecía perdido el partido, el peruano sacó la garra y el tenis suficiente para remontar el duelo y avanzar a semifinales.

En dicha instancia, aplastó al estadounidense Aleksandar Kovacevic (94°) por 6-1 y 6-4, con una gran efectividad en los puntos con su primer saque y sin otorgar chances de quiebre. Así, la final espera a un tenista aceitado y mostrando un buen físico, al punto que llegará entonado también a su debut en el cuadro principal de Roland Garros en Francia, que comienza este domingo.

Ignacio Buse finalista del ATP 500 de Hamburgo 2026. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Tommy Paul?

El partido entre Ignacio Buse vs. Tommy Paul está programado para este sábado 23 de mayo no antes de las 7:30 a.m. (hora peruana) en el Tennisstadion am Rothenbaum de Hamburgo, Alemania.

En otros países, el encuentro se jugará a las 6:30 a.m. en México; 7:30 a.m. en Colombia y Ecuador; 8:30 a.m. en Bolivia y Venezuela; y 9:30 a.m. en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.

¿En qué canales ver Ignacio Buse vs. Tommy Paul?

El duelo por la final del ATP 500 de Hamburgo será transmitido a través de Disney+, plataforma que cuenta con los derechos del torneo en Latinoamérica.

Además, el torneo también suele estar disponible mediante la señal de ESPN en la región. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias del partido en vivo minuto a minuto a través de portales deportivos digitales.

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