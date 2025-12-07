El se disputa (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING) este domingo 7 de diciembre por la última jornada de la . Para seguir, los fanáticos de los fierros deberán conectarse a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está pactado para iniciar desde las 8:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se disputará en el Yas Marina Circuit. Sigue todos los detalles en Depor.

GP Abu Dhabi por la última fecha de la F1 | VIDEO: Fox Deportes
