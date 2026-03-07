¡No te pierdas el video y transmisión! El se correrá este sábado por la primera fecha de la temporada 2026 de la . Para seguir la transmisión de esta carrera, los fanáticos de los fierros deben conectarse a la señal de ESPN o ESPN Deportes, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está pactado para hoy sábado 7 de marzo desde las 11:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) y se disputará en el Circuito de Albert Park.

El Gran Premio de Australia marcará el inicio de la Fórmula 1. (Video: Fórmula 1)
