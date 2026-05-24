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F1 EN VIVO, GP de Canadá: ver transmisión de la carrera en directo gratis vía ESPN y Disney Plus
El GP de Canadá se correrá el domingo 24 de mayo, por la séptima fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Para seguir la transmisión de esta carrera, los fanáticos de los fierros se conectarán a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está pactado para las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) y se disputará en el Circuito Gilles Villeneuve. Depor te ofrecerá el resumen completo.
El GP de Canadá se correrá mañana a las 3:00 p.m. (Video: F1) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.