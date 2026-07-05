GP de Silverstone. (Foto: Getty Images)
GP de Silverstone. (Foto: Getty Images)

El GP de Silverstone se correrá este domingo 5 de julio, por una nueva fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Para seguir la transmisión de esta carrera, los fanáticos de los fierros se conectaron a la señal de ESPN, además de las alternativas destreamingen las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento estuvo pactado para las 9:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) y se disputará en el Circuito de Silverstone.

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GP de Silverstone se correrá el domingo 5 de julio. (Foto: Getty Images)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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