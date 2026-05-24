La emoción de la Fórmula 1 regresa este 24 de mayo de 2026 con el esperado Gran Premio de Canadá , una de las carreras más tradicionales y veloces de toda la temporada. La prueba se disputará en el histórico Circuit Gilles Villeneuve de Montreal y comenzará desde las 2:00 p.m. CDMX , reuniendo a los mejores pilotos del mundo en una jornada llena de velocidad, estrategia y adrenalina.

¿Cómo ver F1 TV EN VIVO EN DIRECTO, GP de Canadá 2026 por streaming online?

La transmisión oficial del Gran Premio de Canadá 2026 estará disponible mediante F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la Fórmula 1. Los aficionados podrán seguir la carrera EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos, México y otros países del mundo utilizando los planes F1 TV Pro y F1 TV Premium.

La plataforma permite disfrutar toda la actividad del fin de semana de carrera:

Prácticas libres

Clasificación

Carrera principal

Cámaras onboard

Radios de equipo

Telemetría y cronometraje en vivo

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium en Estados Unidos y México?

Los usuarios interesados en seguir toda la temporada 2026 de la Fórmula 1 pueden contratar F1 TV Pro o F1 TV Premium directamente desde el sitio oficial de la categoría. Los precios pueden variar dependiendo del país, promociones vigentes e impuestos locales.

F1 TV Pro

Estados Unidos: desde $10.99 USD al mes o $84.99 USD al año

desde $10.99 USD al mes o $84.99 USD al año México: desde $129 MXN al mes o $999 MXN al año

F1 TV Premium

Estados Unidos: desde $16.99 USD al mes o $129.99 USD al año

desde $16.99 USD al mes o $129.99 USD al año México: desde $210 MXN al mes o $1,600 MXN al año

¿Dónde ver F1 TV Pro EN VIVO desde Smart TV, celular o PC?

La plataforma oficial de F1 TV es compatible con múltiples dispositivos, permitiendo ver el GP de Canadá 2026 desde prácticamente cualquier lugar con conexión a internet.

Los usuarios podrán acceder a la transmisión desde:

PC y computadoras

Tablets

Celulares Android y iPhone

Roku

Apple TV

Google TV / Android TV

Fire TV

Smart TV compatibles

¿Qué incluye F1 TV Pro para ver la Fórmula 1 EN VIVO?

El plan F1 TV Pro ofrece acceso completo a las transmisiones oficiales de la Fórmula 1 sin interrupciones comerciales y con herramientas avanzadas para los fanáticos del automovilismo.

Entre sus principales funciones destacan:

Carreras EN VIVO sin anuncios

Cámaras onboard de los pilotos

Radios de equipo en tiempo real

Telemetría y cronometraje en vivo

Acceso a F2, F3, F1 Academy y Porsche Supercup

Repeticiones y archivo histórico de carreras

Programas y documentales exclusivos

¿Qué beneficios tiene F1 TV Premium?

F1 TV Premium añade herramientas avanzadas de visualización para quienes buscan una experiencia más inmersiva durante las carreras de Fórmula 1.

Entre las funciones adicionales se encuentran:

Streaming en 4K UHD/HDR

Multiview con múltiples señales simultáneas

Personalización de pantallas

Uso simultáneo hasta en varios dispositivos compatibles

¿A qué hora es la carrera del GP de Canadá 2026 en México y Estados Unidos?

La carrera principal del Gran Premio de Canadá 2026 de la Formula One se disputará este 24 de mayo en el Circuit Gilles Villeneuve. Los aficionados en México y Estados Unidos podrán seguir toda la emoción de la Fórmula 1 en distintos horarios según su zona.

México (CDMX): 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos ET: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estados Unidos CT: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Estados Unidos MT: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos PT: 1:00 p.m.