Desde Montreal, se reanudará el Mundial de la Fórmula 1 este domingo 24 de mayo de 2026, con la carrera del GP de Canadá desde el Circuito Gilles Villeneuve, una competencia donde todos los ojos estarán puestos en la escudería Mercedes, que ha venido dominando los primeros circuitos. La transmisión del GP de Canadá 2026 de la F1 estará a cargo de Sky Sports HD en México, a partir de las 14:00 horas CDMX y aquí te dejo con todos los detalles para que puedas ver el minuto a minuto.

¿Cómo ver el GP de Canadá 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de Canadá 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de Canadá 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de Canadá 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de Canadá 2026 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de Sky Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Canadá 2026 EN VIVO y de manera online.

Horario, TV y dónde ver GP de Canadá 2026 EN VIVO por la Formula 1

Fecha: Domingo 24 de mayo de 2026

Domingo 24 de mayo de 2026 Lugar: Circuito Gilles Villeneuve

Circuito Gilles Villeneuve Horario: 2:00 p.m. Tiempo CDMX

2:00 p.m. Tiempo CDMX Canal TV / Streaming: Izzi y Sky Sports HD