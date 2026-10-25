AUSTIN, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 25/10/2026.- Cobertura oficial de F1 TV EN VIVO ONLINE para ver la carrera F1 del Gran Premio de los Estados Unidos 2026 hoy por el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. FOTO DE CARLOS RAMÍRES PARA LA AGENCIA EFE
AUSTIN, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 25/10/2026.- Cobertura oficial de F1 TV EN VIVO ONLINE para ver la carrera F1 del Gran Premio de los Estados Unidos 2026 hoy por el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas de Austin, Texas. FOTO DE CARLOS RAMÍRES PARA LA AGENCIA EFE

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1 se disputa este domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con Kimi Antonelli desde la pole position. El piloto de Mercedes buscará convertir su ventaja de salida en una nueva victoria y dar otro paso en la lucha por el título mundial, en una carrera de 56 vueltas que pondrá a prueba el ritmo de los monoplazas y la estrategia de los equipos.

Los aficionados podrán seguir la carrera mediante F1 TV Pro y F1 TV Premium en los países donde estos planes están disponibles. En Estados Unidos, Apple TV tiene los derechos exclusivos de transmisión y sus suscriptores pueden acceder a F1 TV Premium sin coste adicional, tras vincular su cuenta de Apple.

¿Cómo ver el GP de Estados Unidos 2026 EN VIVO por F1 TV?

F1 TV permite seguir los entrenamientos, la clasificación y la carrera en directo en los territorios donde el servicio está habilitado. La plataforma también ofrece cámaras a bordo, cronometraje y programas previos y posteriores a las sesiones.

Para ver la carrera por internet, sigue estos cinco pasos:

  1. Entra en el sitio oficial de .
  2. Selecciona tu país y consulta los planes disponibles.
  3. Elige la modalidad que incluya las sesiones en directo.
  4. Completa la contratación e inicia sesión desde un dispositivo compatible.
  5. Accede a la programación del domingo 25 de octubre y selecciona la transmisión del Gran Premio.

La carrera comenzará a las 4:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos (ET), y a las 3:00 p. m. en Austin, Texas.

¿Cuánto cuestan F1 TV Pro y F1 TV Premium?

Precios de F1 TV en México

PlanPrecio mensualPrecio anualPrincipales prestaciones
F1 TV Access549 MXNTiempos, telemetría y contenido sin carreras en directo
F1 TV Pro999 MXNCarreras en directo en un dispositivo
F1 TV Premium210 MXN1.600 MXN4K UHD/HDR, Multiview y hasta seis dispositivos simultáneos

Precios de F1 TV y Apple TV en Estados Unidos

ServicioPrecio¿Qué incluye?
Apple TV14,99 USD al mesCobertura de Fórmula 1 y acceso a F1 TV Premium sin coste adicional
F1 TV Access3,49 USD al mes o 29,99 USD al añoTiempos, telemetría y contenido disponible sin carreras en directo

En Estados Unidos, F1 TV Pro dejó de comercializarse de forma independiente para la temporada 2026. y permite a sus suscriptores acceder a F1 TV Premium mediante la vinculación de sus cuentas.

¿Qué incluye F1 TV Pro?

F1 TV Pro está dirigido a los aficionados que quieren seguir las sesiones de Fórmula 1 en directo y acceder a herramientas complementarias para analizar la carrera. Está disponible en los mercados donde los derechos de transmisión permiten ofrecer este servicio.

Entre sus principales prestaciones se encuentran:

  • Transmisiones en directo de las sesiones de Fórmula 1.
  • Cámaras a bordo para seguir la carrera desde la perspectiva de los pilotos.
  • Cronometraje y datos de carrera.
  • Radio de los equipos y herramientas de seguimiento.
  • Programas previos y posteriores a los grandes premios.
  • Repeticiones y contenido bajo demanda, según disponibilidad.
  • Cobertura de categorías de soporte incluidas en la programación de la plataforma.

En México, el plan anual de F1 TV Pro cuesta 999 MXN y permite ver las carreras en directo en un dispositivo.

¿Qué incluye F1 TV Premium y en qué se diferencia de Pro?

F1 TV Premium incorpora prestaciones adicionales para seguir las carreras desde distintas perspectivas. Sus principales ventajas son la transmisión en 4K UHD/HDR, la visualización multivista y el acceso simultáneo desde varios dispositivos compatibles.

CaracterísticasF1 TV Premium
Sesiones de Fórmula 1 en directoSí, en mercados habilitados
Cámaras a bordo
Transmisión en 4K UHD/HDREn equipos compatibles
MultiviewEn dispositivos compatibles
Reproducción en hasta seis dispositivos simultáneosSí, según las condiciones del servicio
AnunciosSin anuncios, según las condiciones del plan mexicano

Multiview permite combinar varias señales en una pantalla para seguir diferentes aspectos de una carrera. Esta función resulta útil para quienes quieren observar simultáneamente la señal principal, las cámaras a bordo y otras perspectivas disponibles.

La transmisión en 4K UHD/HDR requiere un dispositivo compatible y una señal disponible en esa resolución. En México, F1 TV Premium cuesta 210 MXN al mes o 1.600 MXN al año.

En Estados Unidos, los suscriptores de Apple TV también pueden acceder a las prestaciones de F1 TV Premium sin pagar una cuota adicional por ese plan, una vez vinculada su cuenta.

¿En qué dispositivos se puede ver F1 TV?

F1 TV está disponible en computadoras, teléfonos, tabletas y diferentes dispositivos de televisión compatibles. Entre las opciones de reproducción figuran:

  • Computadoras mediante navegador web.
  • Teléfonos y tabletas con la aplicación de F1 TV.
  • Dispositivo Apple TV.
  • Android TV y Google TV.
  • Amazon Fire TV.
  • Roku.
  • Chromecast de segunda generación o posterior.

La disponibilidad de las funciones depende del dispositivo y del plan contratado. Para utilizar Multiview o ver la carrera en 4K UHD/HDR, es importante comprobar la compatibilidad técnica del equipo.

¿Cómo ver la Fórmula Uno en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, Apple TV es el servicio de transmisión de Fórmula 1 para la temporada 2026. La cobertura incluye los entrenamientos, la clasificación, las carreras Sprint cuando corresponda y los grandes premios, además de contenido bajo demanda.

Los suscriptores de Apple TV tienen acceso completo a F1 TV Premium sin coste adicional. Para activar este beneficio, deben vincular su cuenta de . Después podrán utilizar la aplicación de F1 TV con las prestaciones de Premium.

La cobertura ofrece comentarios en inglés y español, repeticiones completas, resúmenes, entrevistas y señales adicionales. También permite utilizar Multiview en dispositivos compatibles.

Apple TV se puede utilizar desde dispositivos Apple, teléfonos y tabletas Android, televisores inteligentes compatibles, dispositivos de streaming, consolas de videojuegos y navegadores web.

Para consultar las condiciones del servicio, los dispositivos compatibles y el calendario de sesiones, visita .

Fecha, horario y datos del GP de Estados Unidos 2026

El Gran Premio de Estados Unidos se disputa el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. La carrera está programada a 56 vueltas, con una distancia total de 308,4 kilómetros.

EventoGran Premio de Estados Unidos
FechaDomingo 25 de octubre de 2026
CircuitoCircuito de las Américas
UbicaciónAustin, Texas, Estados Unidos
Longitud del trazado5,513 kilómetros
Número de vueltas56
Distancia total308,4 kilómetros
Hora de salida en Austin15:00
Estados Unidos (hora del Este)16:00 ET
Estados Unidos (hora del Pacífico)13:00 PT
México (hora del centro)14:00
Perú, Colombia y Ecuador15:00
Venezuela y Bolivia16:00
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay17:00
España peninsular21:00

Los horarios corresponden a la programación prevista para el domingo 25 de octubre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el GP de Estados Unidos 2026

¿F1 TV Pro transmite el GP de Estados Unidos en directo?

Sí, en los países donde F1 TV Pro está habilitado para transmitir las carreras en directo. La disponibilidad depende de los derechos de emisión de cada territorio.

¿F1 TV Premium está incluido en Apple TV en Estados Unidos?

Sí. Los suscriptores estadounidenses de Apple TV tienen acceso a F1 TV Premium sin coste adicional. Para utilizar la aplicación de F1 TV, deben vincular su cuenta de Apple.

¿Cuánto cuesta F1 TV Premium en México?

F1 TV Premium cuesta 210 MXN al mes o 1.600 MXN al año.

¿Cuál es la diferencia entre F1 TV Pro y Premium?

F1 TV Pro permite seguir las sesiones en directo en los mercados habilitados y acceder a herramientas como cámaras a bordo. Premium añade funciones como Multiview y transmisión en 4K UHD/HDR en dispositivos compatibles.

¿Puedo ver el GP de Estados Unidos desde el celular?

Sí. Puedes utilizar la aplicación de F1 TV en los países donde está disponible o la aplicación Apple TV en Estados Unidos. Las funciones dependen del plan contratado y del dispositivo.

¿F1 TV Access permite ver las carreras en directo?

No. F1 TV Access está orientado a los tiempos, la telemetría y otros contenidos disponibles en el servicio, pero no incluye la transmisión en directo de las carreras.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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