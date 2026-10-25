El Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1 se disputa este domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con Kimi Antonelli desde la pole position. El piloto de Mercedes buscará convertir su ventaja de salida en una nueva victoria y dar otro paso en la lucha por el título mundial, en una carrera de 56 vueltas que pondrá a prueba el ritmo de los monoplazas y la estrategia de los equipos.

Los aficionados podrán seguir la carrera mediante F1 TV Pro y F1 TV Premium en los países donde estos planes están disponibles. En Estados Unidos, Apple TV tiene los derechos exclusivos de transmisión y sus suscriptores pueden acceder a F1 TV Premium sin coste adicional, tras vincular su cuenta de Apple.

¿Cómo ver el GP de Estados Unidos 2026 EN VIVO por F1 TV?

F1 TV permite seguir los entrenamientos, la clasificación y la carrera en directo en los territorios donde el servicio está habilitado. La plataforma también ofrece cámaras a bordo, cronometraje y programas previos y posteriores a las sesiones.

Para ver la carrera por internet, sigue estos cinco pasos:

Entra en el sitio oficial de F1 TV. Selecciona tu país y consulta los planes disponibles. Elige la modalidad que incluya las sesiones en directo. Completa la contratación e inicia sesión desde un dispositivo compatible. Accede a la programación del domingo 25 de octubre y selecciona la transmisión del Gran Premio.

La carrera comenzará a las 4:00 p. m., hora del Este de Estados Unidos (ET), y a las 3:00 p. m. en Austin, Texas.

¿Cuánto cuestan F1 TV Pro y F1 TV Premium?

Precios de F1 TV en México

Plan Precio mensual Precio anual Principales prestaciones F1 TV Access — 549 MXN Tiempos, telemetría y contenido sin carreras en directo F1 TV Pro — 999 MXN Carreras en directo en un dispositivo F1 TV Premium 210 MXN 1.600 MXN 4K UHD/HDR, Multiview y hasta seis dispositivos simultáneos

Precios de F1 TV y Apple TV en Estados Unidos

Servicio Precio ¿Qué incluye? Apple TV 14,99 USD al mes Cobertura de Fórmula 1 y acceso a F1 TV Premium sin coste adicional F1 TV Access 3,49 USD al mes o 29,99 USD al año Tiempos, telemetría y contenido disponible sin carreras en directo

En Estados Unidos, F1 TV Pro dejó de comercializarse de forma independiente para la temporada 2026. Apple TV tiene los derechos de transmisión en directo y permite a sus suscriptores acceder a F1 TV Premium mediante la vinculación de sus cuentas.

¿Qué incluye F1 TV Pro?

F1 TV Pro está dirigido a los aficionados que quieren seguir las sesiones de Fórmula 1 en directo y acceder a herramientas complementarias para analizar la carrera. Está disponible en los mercados donde los derechos de transmisión permiten ofrecer este servicio.

Entre sus principales prestaciones se encuentran:

Transmisiones en directo de las sesiones de Fórmula 1.

Cámaras a bordo para seguir la carrera desde la perspectiva de los pilotos.

Cronometraje y datos de carrera.

Radio de los equipos y herramientas de seguimiento.

Programas previos y posteriores a los grandes premios.

Repeticiones y contenido bajo demanda, según disponibilidad.

Cobertura de categorías de soporte incluidas en la programación de la plataforma.

En México, el plan anual de F1 TV Pro cuesta 999 MXN y permite ver las carreras en directo en un dispositivo.

¿Qué incluye F1 TV Premium y en qué se diferencia de Pro?

F1 TV Premium incorpora prestaciones adicionales para seguir las carreras desde distintas perspectivas. Sus principales ventajas son la transmisión en 4K UHD/HDR, la visualización multivista y el acceso simultáneo desde varios dispositivos compatibles.

Características F1 TV Premium Sesiones de Fórmula 1 en directo Sí, en mercados habilitados Cámaras a bordo Sí Transmisión en 4K UHD/HDR En equipos compatibles Multiview En dispositivos compatibles Reproducción en hasta seis dispositivos simultáneos Sí, según las condiciones del servicio Anuncios Sin anuncios, según las condiciones del plan mexicano

Multiview permite combinar varias señales en una pantalla para seguir diferentes aspectos de una carrera. Esta función resulta útil para quienes quieren observar simultáneamente la señal principal, las cámaras a bordo y otras perspectivas disponibles.

La transmisión en 4K UHD/HDR requiere un dispositivo compatible y una señal disponible en esa resolución. En México, F1 TV Premium cuesta 210 MXN al mes o 1.600 MXN al año.

En Estados Unidos, los suscriptores de Apple TV también pueden acceder a las prestaciones de F1 TV Premium sin pagar una cuota adicional por ese plan, una vez vinculada su cuenta.

¿En qué dispositivos se puede ver F1 TV?

F1 TV está disponible en computadoras, teléfonos, tabletas y diferentes dispositivos de televisión compatibles. Entre las opciones de reproducción figuran:

Computadoras mediante navegador web.

Teléfonos y tabletas con la aplicación de F1 TV.

Dispositivo Apple TV.

Android TV y Google TV.

Amazon Fire TV.

Roku.

Chromecast de segunda generación o posterior.

La disponibilidad de las funciones depende del dispositivo y del plan contratado. Para utilizar Multiview o ver la carrera en 4K UHD/HDR, es importante comprobar la compatibilidad técnica del equipo.

¿Cómo ver la Fórmula Uno en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, Apple TV es el servicio de transmisión de Fórmula 1 para la temporada 2026. La cobertura incluye los entrenamientos, la clasificación, las carreras Sprint cuando corresponda y los grandes premios, además de contenido bajo demanda.

Los suscriptores de Apple TV tienen acceso completo a F1 TV Premium sin coste adicional. Para activar este beneficio, deben vincular su cuenta de Apple. Después podrán utilizar la aplicación de F1 TV con las prestaciones de Premium.

La cobertura ofrece comentarios en inglés y español, repeticiones completas, resúmenes, entrevistas y señales adicionales. También permite utilizar Multiview en dispositivos compatibles.

Apple TV se puede utilizar desde dispositivos Apple, teléfonos y tabletas Android, televisores inteligentes compatibles, dispositivos de streaming, consolas de videojuegos y navegadores web.

Para consultar las condiciones del servicio, los dispositivos compatibles y el calendario de sesiones, visita Fórmula 1 en Apple TV.

Fecha, horario y datos del GP de Estados Unidos 2026

El Gran Premio de Estados Unidos se disputa el domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. La carrera está programada a 56 vueltas, con una distancia total de 308,4 kilómetros.

Evento Gran Premio de Estados Unidos Fecha Domingo 25 de octubre de 2026 Circuito Circuito de las Américas Ubicación Austin, Texas, Estados Unidos Longitud del trazado 5,513 kilómetros Número de vueltas 56 Distancia total 308,4 kilómetros Hora de salida en Austin 15:00 Estados Unidos (hora del Este) 16:00 ET Estados Unidos (hora del Pacífico) 13:00 PT México (hora del centro) 14:00 Perú, Colombia y Ecuador 15:00 Venezuela y Bolivia 16:00 Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 17:00 España peninsular 21:00

Los horarios corresponden a la programación prevista para el domingo 25 de octubre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el GP de Estados Unidos 2026

¿F1 TV Pro transmite el GP de Estados Unidos en directo?

Sí, en los países donde F1 TV Pro está habilitado para transmitir las carreras en directo. La disponibilidad depende de los derechos de emisión de cada territorio.

¿F1 TV Premium está incluido en Apple TV en Estados Unidos?

Sí. Los suscriptores estadounidenses de Apple TV tienen acceso a F1 TV Premium sin coste adicional. Para utilizar la aplicación de F1 TV, deben vincular su cuenta de Apple.

¿Cuánto cuesta F1 TV Premium en México?

F1 TV Premium cuesta 210 MXN al mes o 1.600 MXN al año.

¿Cuál es la diferencia entre F1 TV Pro y Premium?

F1 TV Pro permite seguir las sesiones en directo en los mercados habilitados y acceder a herramientas como cámaras a bordo. Premium añade funciones como Multiview y transmisión en 4K UHD/HDR en dispositivos compatibles.

¿Puedo ver el GP de Estados Unidos desde el celular?

Sí. Puedes utilizar la aplicación de F1 TV en los países donde está disponible o la aplicación Apple TV en Estados Unidos. Las funciones dependen del plan contratado y del dispositivo.

¿F1 TV Access permite ver las carreras en directo?

No. F1 TV Access está orientado a los tiempos, la telemetría y otros contenidos disponibles en el servicio, pero no incluye la transmisión en directo de las carreras.