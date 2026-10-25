La máxima categoría del automovilismo llega al Circuito de las Américas este domingo 25 de octubre por el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 . Si ya tienes listo el plan para seguir la carrera y vives en México, te comparto cómo y dónde ver por SKY Sports la transmisión por televisión, cable y streaming online toda la cobertura desde el lugar que te encuentres.

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 lleva la Fórmula 1 al Circuito de las Américas, en Austin, Texas, para disputar la 18.ª fecha del calendario. Con el cierre de la temporada cada vez más cerca, la lucha por el campeonato entra en una fase decisiva: los pilotos afrontarán 56 vueltas al trazado de 5,513 kilómetros, donde cada punto puede marcar diferencias en la clasificación.

Max Verstappen llega a Austin con el impulso de su victoria en el GP de Singapur. Tras imponerse en Marina Bay, el piloto de Red Bull buscará otro triunfo que le permita mantener el protagonismo en este tramo del Mundial de F1 2026 y sumar puntos clave para su equipo.

Para Kimi Antonelli, el objetivo será ampliar su ventaja al frente del Campeonato de Pilotos y acercarse al título. Mercedes, por su parte, buscará dar otro paso hacia la conquista del Campeonato de Constructores y ratificar su dominio en la temporada.

¿Cómo ver SKY Sports en vivo el GP de Estados Unidos EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Streaming Online?

El Gran Premio de Estados Unidos 2026 se podrá ver en México por SKY Sports, a través de los servicios de SKY e izzi, este domingo 25 de octubre, desde las 14:00 horas del centro de México . La carrera se disputará en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Así lo confirma la guía publicada por el organizador del México GP.

Ciudades de referencia Servicio para acceder a la transmisión Canal confirmado Dial o número de canal Ciudad de México, Toluca, Puebla, Cuernavaca, Pachuca y Tlaxcala SKY o izzi, con acceso a la señal SKY Sports SKY: 501 / 1501 como referencias generales, no confirmadas para esta carrera. izzi: dial pendiente de verificación. Guadalajara, Zapopan, Tepic, Colima, Morelia, León, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí SKY o izzi, según disponibilidad del servicio y paquete SKY Sports No se ha verificado una asignación específica por ciudad. En SKY, 501 / 1501 son únicamente referencias generales. Monterrey, Saltillo, Torreón, Durango, Chihuahua, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo SKY o izzi, según disponibilidad del servicio y paquete SKY Sports SKY: referencias generales 501 / 1501. izzi: consultar la guía del decodificador. Tijuana, Mexicali, Ensenada, La Paz, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán y Mazatlán SKY o izzi, según disponibilidad del servicio y paquete SKY Sports No hay un dial específico del GP confirmado en las fuentes oficiales consultadas. Veracruz, Xalapa, Villahermosa, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Campeche y Mérida SKY o izzi, según disponibilidad del servicio y paquete SKY Sports SKY: 501 / 1501 como orientación general. izzi: número por verificar en el servicio contratado. Cancún, Playa del Carmen y Chetumal SKY o izzi, según disponibilidad del servicio y paquete SKY Sports Dial específico de la carrera pendiente de confirmación oficial. Resto de ciudades y localidades de México SKY o izzi, donde exista disponibilidad y acceso contratado SKY Sports No hay una lista oficial consultable que confirme el dial de esta carrera para cada localidad.

¿Dónde ver la carrera por SKY Sports?

Los aficionados en México podrán seguir el Gran Premio de Estados Unidos mediante SKY Sports en los sistemas SKY e izzi. El organizador del México GP confirma ambas opciones para la carrera del domingo 25 de octubre, mientras que la página oficial de izzi anuncia la Fórmula 1 de 2026 como parte de su oferta de izzi tv+. Antes de la salida, conviene comprobar que la señal esté habilitada en el servicio contratado.

¿A qué hora empieza el GP de Estados Unidos?

La salida está programada para las 14:00 horas del centro de México del domingo 25 de octubre. El programa oficial de Fórmula 1 fija el comienzo a las 15:00 de Austin y contempla una carrera de 56 vueltas en el Circuito de las Américas. Esa hora de referencia mexicana no debe confundirse con un horario local único para todas las ciudades del país.mexicogp+1

¿Se puede ver por internet?

izzi promociona la temporada 2026 dentro de izzi tv+, lo que ofrece una vía para seguir la competición mediante su servicio. Como alternativa independiente a SKY Sports, el México GP confirma F1 TV Pro y F1 TV Premium para ver las sesiones en directo; F1 TV Access no incluye la transmisión en vivo . Las redes sociales del México GP ofrecen seguimiento, clips y resultados, pero no sustituyen la emisión completa de la carrera.