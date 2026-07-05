El Gran Premio de Gran Bretaña marca un punto de inflexión en la apretada gira europea de la Fórmula 1 este 2026, captando la máxima atención de los aficionados de la categoría reina del automovilismo en Estados Unidos, México y el resto del mundo. La gran carrera se llevará a cabo hoy domingo 5 de julio, a partir de las 09:00 horas del Tiempo de Centro (10:00 a.m. ET / 7 a.m. PT) , sobre el trazado del histórico circuito de Silverstone. Si quieres seguir el GP de Gran Bretaña 2026 EN VIVO desde Estados Unidos o México, F1 TV volverá a ser una de las principales opciones de transmisión. La plataforma oficial de la Fórmula 1 ofrece acceso a todas las sesiones del fin de semana, incluidas prácticas libres, clasificación y carrera, además de cámaras onboard, radios de equipo y cronometraje en tiempo real.

SILVERSTONE, NORTHAMPTONSHIRE, INGLATERRA, 5/07/2026.- Hora y canal para ver el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de la Fórmula 1. Imagen creada por Gemini.

TL;DR: Lo que debes saber de la carrera F1 del GP de Gran Bretaña 2026

🏎️ El GP de Gran Bretaña 2026 se corre el domingo 5 de julio.

📺 F1 TV transmitirá todas las sesiones del fin de semana.

🎛️ Disponible en Estados Unidos mediante F1 TV Pro y F1 TV Premium.

⛽ Disponible en México mediante F1 TV Pro y F1 TV Premium.

📱 Compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras.

🏁 La carrera comenzará a las 10:00 a.m. ET y 7:00 a.m. PT.

¿Dónde ver F1 TV EN VIVO para el GP de Gran Bretaña 2026?

F1 TV es el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1 y permite seguir en directo todas las actividades del campeonato mundial.

Los usuarios podrán acceder a:

Entrenamientos libres.

Clasificación.

Sprint (cuando aplique).

Carrera principal.

Cámaras onboard de cada piloto.

Radios de equipo en vivo.

Datos de telemetría.

Cronometraje en tiempo real.

Repeticiones completas bajo demanda.

La plataforma se ha convertido en una de las opciones preferidas por los aficionados que buscan una experiencia más completa que la transmisión televisiva tradicional.

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium?

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Gran Bretaña con la máxima calidad disponible, estos son los precios vigentes en Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

País Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil R$28.90 BRL R$279.90 BRL

F1 TV Premium

País Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1,600 MXN Brasil R$57.90 BRL R$400 BRL

Conoce dónde puedes ver el GP de Gran Bretaña 2026 desde el Circuito de Silverstone, este domingo 5 de julio, por una nueva fecha del Mundial de la Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿En qué dispositivos puedo ver F1 TV?

F1 TV Pro y F1 TV Premium son compatibles con múltiples dispositivos:

Computadoras y laptops.

Teléfonos móviles Android.

iPhone.

Tablets.

Roku.

Apple TV.

Google TV.

Fire TV.

Smart TV compatibles.

Navegadores web.

Esto permite seguir la carrera tanto desde casa como desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Qué incluye F1 TV Pro?

Los suscriptores de F1 TV Pro tienen acceso a:

Transmisión EN VIVO de todas las carreras.

Prácticas libres y clasificación.

Cámaras onboard en tiempo real.

Radio de los equipos.

Fórmula 2.

Fórmula 3.

F1 Academy.

Porsche Supercup.

Archivo histórico de carreras.

Programas exclusivos de Fórmula 1.

Cronometraje en vivo.

Telemetría y mapas de pilotos.

¿Qué incluye F1 TV Premium?

Además de todas las funciones de F1 TV Pro, el plan Premium incorpora:

Transmisión en 4K UHD y HDR compatible.

Multivista personalizada.

Hasta seis dispositivos simultáneos.

Experiencia inmersiva mejorada.

Más opciones de personalización durante la carrera.

Es la alternativa más completa para quienes siguen regularmente el Mundial de Fórmula 1.