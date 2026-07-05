La emoción de la Fórmula 1 regresa este fin de semana con una de las carreras más esperadas en el calendario mundial. El Gran Premio de Gran Bretaña 2026 pondrá a prueba a los pilotos, quienes intentarán dominar el legendario Circuito de Silverstone, la primera competencia de la F1 con puntaje.

Los aficionados mexicanos estarán especialmente atentos al desempeño de Sergio “Checo” Pérez, que no tuvo un buen desempeño en el sprint y hoy domingo 5 de julio tendrá que partir desde la casilla 20. El piloto de Cadillac nos tiene acostumbrados a grandes hazañas y buscará brillar en la pista de Silverstone. Si quieres saber cómo ver EN VIVO el GP de Gran Bretaña por Izzi y SKY Sports HD, aquí te contamos todos los detalles.

Silverstone, Northamptonshire, (Reino Unido), Canales para ver EN VIVO la F1 GP de Gran Bretaña 2026 desde el histórico Circuito de Silverstone. Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora es la carrera del GP de Gran Bretaña 2026 en México?

La carrera principal del Gran Premio de Mónaco se celebrará el domingo 5 de julio de 2026.

Horarios del GP de Mónaco 2026

México: 8:00 a.m.

Estados Unidos (ET): 10:00 a.m.

Colombia: 9:00 a.m.

Perú: 9:00 a.m.

Ecuador: 9:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Brasil: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Gran Bretaña: 4:00 p.m.

¿Dónde ver el GP de Gran Bretala 2026 EN VIVO en México?

Los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México continúan disponibles a través de SKY Sports F1 HD, señal especializada que ofrece cobertura completa de cada Gran Premio durante toda la temporada.

Los suscriptores de SKY podrán disfrutar de las prácticas libres, la clasificación y la carrera principal con narración especializada, análisis técnico y cobertura previa y posterior al evento.

El GP de Gran Bretaña forma parte del calendario 2026 como la novena ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

Canales para ver el GP de Mónaco

📺 SKY Sports F1 HD

📡 SKY Satelital

📺 SKY+ (según paquete contratado)

🏎️ Cobertura completa del fin de semana

¿Cómo ver el GP de Gran Bretaña por Izzi?

Los clientes de Izzi que tengan acceso a paquetes compatibles con señales deportivas internacionales podrán seguir la Fórmula 1 mediante aplicaciones y servicios asociados disponibles dentro de su suscripción.

Además, algunos usuarios pueden acceder a plataformas de streaming deportivas vinculadas a sus paquetes de televisión de paga, permitiendo disfrutar la carrera desde dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

Opciones disponibles para clientes Izzi

📱 Aplicaciones compatibles incluidas en determinados paquetes.

💻 Acceso desde computadoras.

📺 Smart TV compatibles.

📲 Android y iPhone.

🌐 Servicios de streaming asociados.

¿Cómo ver el GP de Gran Bretaña ONLINE?

Los aficionados que prefieran seguir la carrera por internet cuentan con varias alternativas para disfrutar la transmisión en vivo desde cualquier lugar.

Entre las principales opciones destacan los servicios oficiales de Fórmula 1 y las plataformas de televisión de paga que incluyen acceso digital para sus suscriptores.

Opciones de streaming

🏎️ F1 TV.

📺 SKY+.

📱 Aplicaciones móviles compatibles.

💻 Navegadores web.

📺 Smart TV.

📲 Android e iOS.

¿Cuánto cuesta SKY Sports para ver Fórmula 1?

El acceso a SKY Sports depende del paquete contratado por cada usuario. Los planes pueden variar según la región y los servicios adicionales incluidos, por lo que se recomienda revisar directamente las promociones vigentes disponibles para nuevos clientes.

Los suscriptores que cuentan con los paquetes deportivos adecuados suelen tener acceso a toda la temporada de Fórmula 1, incluyendo el GP de Gran Bretaña, uno de los eventos más importantes del año.

Con la presencia de Checo Pérez y la espectacularidad única de las calles de Montecarlo, el Gran Premio de Gran Bretaña 2026 promete una jornada llena de adrenalina, estrategia y emoción para todos los fanáticos mexicanos de la Fórmula 1.