SKY Sports HD EN VIVO — cómo ver carrera F1 GP de Japón 2026 por TV y Online en México

El Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que se disputará este domingo 29 de marzo en el circuito de Suzuka, tendrá a Kimi Antonelli y George Russell (Mercedes) como grandes favoritos, con Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) como principales amenazas. El joven italiano de 19 años saldrá desde la pole por segunda carrera consecutiva, después de haber logrado también la primera posición de salida en China hace 15 días.

En una clasificación muy exigente en Suzuka, Antonelli fue el más rápido por delante de su compañero Russell, actual líder del Campeonato del Mundo. El italiano, que ya ganó en Shanghái el 15 de marzo tras convertirse en el “poleman” más joven de la historia de la F1, marcó un tiempo de 1:28.778, dejando a Russell a 298 milésimas.

Detrás de los Mercedes se ubicó Oscar Piastri, que partirá tercero pese a no haber completado aún una vuelta en carrera en 2026 por sus abandonos en Australia y China. A su lado, en la segunda fila, saldrá Charles Leclerc, con una Ferrari conocida por sus potentes arrancadas y capacidad para ganar posiciones en los metros iniciales.

Antonelli se mostró “súper contento” con una sesión “limpia” y aseguró sentirse cada vez mejor con el coche, mientras que Max Verstappen vivió la cara opuesta: el neerlandés fue eliminado en la Q2, muy molesto con el rendimiento de su Red Bull, al que calificó de “inconducible”. Entre los franceses, Pierre Gasly saldrá 7º con Alpine, por delante de Isack Hadjar (8º, Red Bull), mientras Esteban Ocon largará 12º con Haas.

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GP de Japón 2026: fecha, hora y dónde verlo por Streaming TV

GP de Japón 2026 : fecha, hora y dónde verlo en vivo por Streaming y TVFecha: viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026.

: fecha, hora y dónde verlo en vivo por Streaming y TVFecha: viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026. Circuito : Suzuka International Racing Course.

: Suzuka International Racing Course. Hora de la carrera (domingo 29) : 01:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este, horario de verano); 22:00 PT del sábado (Estados Unidos, costa Oeste); 23:00 horas del Tiempo del Centro de México; 00:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 02:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 07:00 horas de Madrid.

: 01:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este, horario de verano); 22:00 PT del sábado (Estados Unidos, costa Oeste); 23:00 horas del Tiempo del Centro de México; 00:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 02:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 07:00 horas de Madrid. Streaming y TV : F1 TV Pro (streaming oficial de F1), SKY Sports (derechos para gran parte de Latinoamérica), además de los tenedores de derechos locales como ESPN en Hispanoamérica, DAZN en España y Sky Sports F1 en el Reino Unido.

: F1 TV Pro (streaming oficial de F1), SKY Sports (derechos para gran parte de Latinoamérica), además de los tenedores de derechos locales como ESPN en Hispanoamérica, DAZN en España y Sky Sports F1 en el Reino Unido. Circuito : Suzuka International Racing Course.

: Suzuka International Racing Course. Longitud : 5,807 km.

: 5,807 km. Vueltas : 53.Distancia total de carrera: 307,471 km.

: 53.Distancia total de carrera: 307,471 km. Número de curvas : 18.Sentido: horario (en el sentido de las agujas del reloj).

: 18.Sentido: horario (en el sentido de las agujas del reloj). Zonas DRS : 1 (habitualmente en la recta de meta; sujeta a confirmación oficial 2026).

: 1 (habitualmente en la recta de meta; sujeta a confirmación oficial 2026). Velocidad máxima estimada : cercana a 320 km/h antes de la primera curva.

: cercana a 320 km/h antes de la primera curva. Récord de vuelta oficial: 1:30.983 (Lewis Hamilton, 2019), actualiza si se bate en la carrera 2026.