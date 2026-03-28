Sergio Pérez afrontará el Gran Premio de Japón 2026 este sábado 28 de marzo (23:00 horas del Tiempo de Centro; la carrera es el domingo 29 en territorio nipón) desde la decimonovena posición en la parrilla, pero con sensaciones alentadoras en su inicio de etapa con Cadillac, equipo debutante esta temporada en la Fórmula Uno. El tapatío, subcampeón del mundo hace tres años y dueño de seis victorias y 39 podios en la categoría reina, valoró como positivo el resultado de la clasificación en Suzuka, aunque insistió en que el coche aún tiene “más potencial” por explotar tras su regreso al gran circo con 36 años.

El mexicano explicó que durante la jornada sufrieron con la gestión de la energía, un aspecto clave en un trazado tan exigente como Suzuka, pero confía en que el equipo pueda optimizar ese apartado de cara a la carrera. Con el objetivo principal de ver la bandera a cuadros y meterse “en la lucha” este domingo, ‘Checo’ apunta a ir de menos a más, consolidar el proyecto de Cadillac en la élite y seguir ampliando la leyenda del considerado mejor piloto en la historia del automovilismo de México.

¿Quieres ver la carrera del Gran Premio de Japón en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, carrera del Gran Premio de Japón 2026 por la Fórmula Uno?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula Uno en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir las carrera de la F1 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Gran Premio de Japón 2026 por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

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Contenido en 4K

1 equipo SKY

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Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

GP de Japón 2026: fecha, hora y dónde verlo en vivo por Streaming y TV

GP de Japón 2026 : fecha, hora y dónde verlo en vivo por Streaming y TVFecha: viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026.

: fecha, hora y dónde verlo en vivo por Streaming y TVFecha: viernes 27 al domingo 29 de marzo de 2026. Circuito : Suzuka International Racing Course.

: Suzuka International Racing Course. Hora de la carrera (domingo 29) : 01:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este, horario de verano); 22:00 PT del sábado (Estados Unidos, costa Oeste); 23:00 horas del Tiempo del Centro de México; 00:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 02:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 07:00 horas de Madrid.

: 01:00 horas ET (Estados Unidos, costa Este, horario de verano); 22:00 PT del sábado (Estados Unidos, costa Oeste); 23:00 horas del Tiempo del Centro de México; 00:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 02:00 horas de Buenos Aires y Santiago; 07:00 horas de Madrid. Streaming y TV : F1 TV Pro (streaming oficial de F1), SKY Sports (derechos para gran parte de Latinoamérica), además de los tenedores de derechos locales como ESPN en Hispanoamérica, DAZN en España y Sky Sports F1 en el Reino Unido.

: F1 TV Pro (streaming oficial de F1), SKY Sports (derechos para gran parte de Latinoamérica), además de los tenedores de derechos locales como ESPN en Hispanoamérica, DAZN en España y Sky Sports F1 en el Reino Unido. Circuito : Suzuka International Racing Course.

: Suzuka International Racing Course. Longitud : 5,807 km.

: 5,807 km. Vueltas : 53.Distancia total de carrera: 307,471 km.

: 53.Distancia total de carrera: 307,471 km. Número de curvas : 18.Sentido: horario (en el sentido de las agujas del reloj).

: 18.Sentido: horario (en el sentido de las agujas del reloj). Zonas DRS : 1 (habitualmente en la recta de meta; sujeta a confirmación oficial 2026).

: 1 (habitualmente en la recta de meta; sujeta a confirmación oficial 2026). Velocidad máxima estimada : cercana a 320 km/h antes de la primera curva.

: cercana a 320 km/h antes de la primera curva. Récord de vuelta oficial: 1:30.983 (Lewis Hamilton, 2019), actualiza si se bate en la carrera 2026.