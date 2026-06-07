El Mundial de Fórmula 1 aterriza este fin de semana en Montecarlo para disputar una de las carreras más emblemáticas de toda la temporada. El Gran Premio de Mónaco 2026 se celebrará este domingo 7 de junio, a partir de las 07:00 horas del Tiempo de Centro (9:00 a.m. ET / 6 a.m. PT) , sobre las estrechas calles del Principado, un escenario donde la clasificación suele ser tan importante como la propia carrera debido a las escasas oportunidades de adelantamiento que ofrece el circuito urbano más famoso del calendario.

Con 78 vueltas programadas y un trazado de apenas 3,4 kilómetros rodeado por muros, el Circuito de Montecarlo continúa siendo uno de los mayores desafíos para pilotos y equipos. Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Carlos Sainz buscarán aprovechar cada detalle estratégico en una prueba donde cualquier error puede marcar la diferencia entre la victoria y el abandono.

Si quieres seguir el Gran Premio de Mónaco EN VIVO desde Estados Unidos o México, F1 TV volverá a ser una de las principales opciones de transmisión. La plataforma oficial de la Fórmula 1 ofrece acceso a todas las sesiones del fin de semana, incluidas prácticas libres, clasificación y carrera, además de cámaras onboard, radios de equipo y cronometraje en tiempo real.

Señal de ESPN en vivo para ver la carrera del GP de Mónaco 2026 en directo, este domingo 07 de junio, desde el Principado por el Mundial de la Fórmula 1. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

TL;DR: Lo que debes saber de la carrera F1 del GP de Mónaco 2026

🏎️ El GP de Mónaco 2026 se corre el domingo 7 de junio.

📺 F1 TV transmitirá todas las sesiones del fin de semana.

🎛️ Disponible en Estados Unidos mediante F1 TV Pro y F1 TV Premium.

⛽ Disponible en México mediante F1 TV Pro y F1 TV Premium.

📱 Compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadoras.

🏁 La carrera comenzará a las 9:00 a.m. ET y 6:00 a.m. PT.

¿Dónde ver F1 TV EN VIVO para el GP de Mónaco 2026?

F1 TV es el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1 y permite seguir en directo todas las actividades del campeonato mundial.

Los usuarios podrán acceder a:

Entrenamientos libres.

Clasificación.

Sprint (cuando aplique).

Carrera principal.

Cámaras onboard de cada piloto.

Radios de equipo en vivo.

Datos de telemetría.

Cronometraje en tiempo real.

Repeticiones completas bajo demanda.

La plataforma se ha convertido en una de las opciones preferidas por los aficionados que buscan una experiencia más completa que la transmisión televisiva tradicional.

¿Cuánto cuesta F1 TV Pro y F1 TV Premium?

Si quieres disfrutar del Gran Premio de Mónaco con la máxima calidad disponible, estos son los precios vigentes en Estados Unidos, México y Brasil.

F1 TV Pro

País Plan mensual Plan anual Estados Unidos $10.99 USD $84.99 USD México $129 MXN $999 MXN Brasil R$28.90 BRL R$279.90 BRL

F1 TV Premium

País Plan mensual Plan anual Estados Unidos $16.99 USD $129.99 USD México $210 MXN $1,600 MXN Brasil R$57.90 BRL R$400 BRL

¿En qué dispositivos puedo ver F1 TV?

F1 TV Pro y F1 TV Premium son compatibles con múltiples dispositivos:

Computadoras y laptops.

Teléfonos móviles Android.

iPhone.

Tablets.

Roku.

Apple TV.

Google TV.

Fire TV.

Smart TV compatibles.

Navegadores web.

Esto permite seguir la carrera tanto desde casa como desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Qué incluye F1 TV Pro?

Los suscriptores de F1 TV Pro tienen acceso a:

Transmisión EN VIVO de todas las carreras.

Prácticas libres y clasificación.

Cámaras onboard en tiempo real.

Radio de los equipos.

Fórmula 2.

Fórmula 3.

F1 Academy.

Porsche Supercup.

Archivo histórico de carreras.

Programas exclusivos de Fórmula 1.

Cronometraje en vivo.

Telemetría y mapas de pilotos.

¿Qué incluye F1 TV Premium?

Además de todas las funciones de F1 TV Pro, el plan Premium incorpora:

Transmisión en 4K UHD y HDR compatible.

Multivista personalizada.

Hasta seis dispositivos simultáneos.

Experiencia inmersiva mejorada.

Más opciones de personalización durante la carrera.

Es la alternativa más completa para quienes siguen regularmente el Mundial de Fórmula 1.

GP de Mónaco 2026: fecha, hora y dónde verlo

Dato Información Evento Gran Premio de Mónaco 2026 Fecha Domingo 7 de junio de 2026 Hora ET 9:00 a.m. Hora PT 6:00 a.m. Circuito Montecarlo País Mónaco Streaming F1 TV TV Latinoamérica ESPN y Disney+ Premium

El Circuito de Montecarlo: uno de los grandes desafíos de la Fórmula 1

Pocas carreras poseen el prestigio histórico del Gran Premio de Mónaco. Disputado entre las calles del Principado desde mediados del siglo pasado, el trazado es reconocido por sus curvas cerradas, cambios de elevación y la proximidad de los muros, factores que exigen máxima concentración durante las 78 vueltas de carrera.

La vuelta por el túnel, la frenada de la Nouvelle Chicane, la curva Fairmont Hairpin y el paso por la zona del puerto forman parte de algunos de los sectores más reconocibles de todo el campeonato.

Ficha técnica del Circuito de Montecarlo

Característica Información Primer GP de F1 1950 Longitud 3,4 km Número de vueltas 78 Distancia total 260,3 km Récord de vuelta 1:12.909 Piloto récord Lewis Hamilton (2021)

Parrilla de pilotos Fórmula 1 2026

McLaren

Lando Norris

Oscar Piastri

Ferrari

Charles Leclerc

Lewis Hamilton

Red Bull

Max Verstappen

Isack Hadjar

Mercedes

George Russell

Kimi Antonelli

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Williams

Carlos Sainz

Alex Albon

Cadillac

Sergio “Checo” Pérez

Valtteri Bottas

Alpine

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Audi

Nico Hulkenberg

Gabriel Bortoleto

Haas

Oliver Bearman

Esteban Ocon

Visa Cash App RB

Liam Lawson

Arvid Lindblad

El Gran Premio de Mónaco se distingue por ser la carrera más importante e histórica de la F1 (Imagen hecha por Depor con apoyo de la IA Gemini)

FAQ: Preguntas frecuentes sobre F1 TV y el GP de Mónaco

¿Dónde ver el GP de Mónaco 2026 EN VIVO?

La carrera podrá seguirse mediante F1 TV, además de las señales oficiales de ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica.

¿A qué hora comienza la carrera en Estados Unidos?

La salida está programada para las 9:00 a.m. ET y 6:00 a.m. PT.

¿F1 TV transmite toda la temporada?

Sí. La plataforma oficial ofrece acceso a todas las carreras, clasificaciones y prácticas del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

¿Qué plan conviene más?

F1 TV Pro es suficiente para la mayoría de aficionados. F1 TV Premium añade calidad 4K, multivista y más dispositivos simultáneos.

¿Quién tiene el récord de vuelta en Mónaco?

Lewis Hamilton posee el récord oficial de carrera con un tiempo de 1:12.909 registrado en 2021.