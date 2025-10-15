La temporada 2024-25 de la Liga Nacional Superior de Vóley llegó a su fin con Alianza Lima como bicampeón, pero el descanso fue breve. A pocos días del inicio del nuevo torneo, los clubes ya mueven sus fichas, refuerzan planteles y afinan los últimos detalles antes de la jornada inaugural. La Liga Peruana de Vóley 2025-26 arranca el sábado 25 de octubre, y promete ser una de las más reñidas de los últimos años, con el protagonismo repartido entre Alianza Lima, Universitario, San Martín, Regatas Lima y las sorpresas de la competencia.

En Alianza Lima, el bicampeón nacional, las noticias no han dejado de llegar. El club decidió rescindir el contrato de la central portuguesa Aline Timm, apenas dos meses después de su anuncio oficial. Según la dirigencia, la jugadora “no cumplió las expectativas” del equipo, que busca llegar en su mejor versión al Mundial de Clubes 2025 y al Sudamericano 2026. Aline se marcha sin debutar y no será parte de la Noche Blanquiazul, programada para el 25 y 26 de octubre en el Coliseo Dibós.

Pese a esa baja, las ‘íntimas’ mantienen una plantilla sólida. Bajo la dirección de Facundo Morando, el plantel cuenta con Sandra Ostos, Yanlis Féliz (República Dominicana), Doris Manco y María Alejandra Marín (Colombia), además de la argentina Elina Rodríguez. Cenaida Uribe, jefa de equipo, confirmó que llegará un séptimo refuerzo extranjero: “Van a haber sorpresas”, adelantó. La meta es clara: “El tricampeonato es la primera meta. El Mundial será difícil, pero el equipo está para pelear”, sentenció Uribe.

En Universitario de Deportes también hay ilusión. El club crema, que terminó cuarto la temporada pasada, renovó energías con la llegada del técnico español Francisco Hervás y una plantilla reforzada con talento extranjero. La gran novedad es Catherine Flood, atacante estadounidense de 23 años, exjugadora de las Pitt Panthers en la NCAA, quien llega para fortalecer el ataque. “Estoy muy emocionada de llegar a Universitario. Estoy segura de que lograremos muchas cosas. ¡Y dale U!”, expresó Flood en su presentación.

La ‘U’ además sumó a las brasileñas Angélica Malinverno, Mara Leão y Maluh Oliveira, quienes acompañarán a referentes como Coraima Gómez, Karla Ortiz, Mirian Patiño y Elis Bento. Con un proyecto que mezcla juventud y experiencia, las ‘pumas’ buscarán su primer título nacional y consolidarse como uno de los protagonistas de la nueva era del vóley peruano.

Por su parte, la Universidad San Martín quiere volver a lo más alto. El equipo de Santa Anita sorprendió al anunciar a la estadounidense Adeola Owokoniran, potente atacante de 1,91 metros que llega desde la liga española. La jugadora formó parte del Tenerife Libby’s La Laguna y tendrá un rol clave en la ofensiva del club. “¡A darlo todo por la San Martín, Ade!”, publicó el club en su bienvenida oficial. La ‘santa’ se suma a un plantel reforzado con Aixa Vigil (ex Alianza Lima), Angélica Aquino y la armadora mexicana Paola Rivera, considerada la mejor en su posición en la última temporada.

Rivera explicó las razones de su cambio desde Regatas Lima a San Martín: “Cada oportunidad es una nueva experiencia. El entrenador Guilherme Schmitz fue clave para mi decisión”, comentó la levantadora. La escuadra ‘alba’ presentará a su equipo este domingo 19 de octubre en la ‘Noche Santa’, donde enfrentará a Regatas Lima en el Coliseo FIA USMP de La Molina. El encuentro podrá verse en vivo por Latina Televisión, a través de sus canales 2 y 702 HD, además de su web y canal de YouTube.

En tanto, Regatas Lima, subcampeón nacional, apostó por la continuidad y la experiencia. El técnico Horacio Bastit mantuvo la base local y reforzó su plantilla con jugadoras de renombre internacional: la armadora argentina ‘Barbie’ Frangella, las centrales Lesly Johansson y Darlevis Mosquera, y las opuestas Petra Schwartzman y MC Daubendick. Su presentación será este sábado 18 de octubre ante Circolo Sportivo Italiano en el club Regatas de Chorrillos, también con transmisión de Latina Televisión.

El club Atenea, por su parte, abrió el calendario de presentaciones con su torneo amistoso “Atenea Open 2025”, en el que se consagró campeón tras vencer por 3-0 a Universitario con parciales de 25-20, 25-15 y 25-22. Con un plantel joven y disciplinado, el equipo promete ser una de las revelaciones del torneo que se disputará íntegramente en el Coliseo Miguel Grau del Callao, debido a los Juegos Bolivarianos en Lima.

Todo está listo para una nueva edición de la Liga Peruana de Vóley. Los 12 equipos participantes se han reforzado con nombres de peso, lo que anticipa una temporada vibrante. Desde los potentes fichajes extranjeros hasta las renovaciones locales, cada club ha puesto sobre la mesa su ambición de pelear por el campeonato que hoy ostenta Alianza Lima.

Altas, bajas y rumores de la LNSV 2025-26:

Universitario

Altas Bajas Rumores Elis Bento (renovación) Sarah Evaristo Mara Leão (refuerzo) Laura Grajales Angélica Malinverno (refuerzo) Maria Luisa Oliveira (refuerzo) Daniela Muñoz (refuerzo) Catherine Flood (refuerzo)

Alianza Lima

Altas Bajas Rumores Facundo Morando (renovación) Mariana Scherer Un refuerzo sorpresa en la Noche Blanquiazul Julieta Lazcano (renovación) Sonaly Cidrao Ysabella Sánchez (renovación) Fabiana Távara Sandra Ostos (refuerzo) Aixa Vigil Yanlis Féliz (Refuerzo) Aline Timm (No debutó) Doris Manco (Refuerzo) Elina Rodríguez (refuerzo) María Alejandra Marín (refuerzo)

San Martín

Altas Bajas Rumores Fernanda Tomé Keira Zelada Simone Scherer Ivna Colombo Aixa Vigil

Regatas Lima

Altas Bajas Rumores Nicole Johansson (refuerzo) Paola Rivera ‘Barbie’ Frangella (refuerzo) Darlevis Mosquera (refuerzo) Waleska Toro (refuerzo) Petra Schwartzman (refuerzo) MC Daubendick (refuerzo)

Circolo Sportivo Italiano

Altas Bajas Rumores Antuanett Arteaga (renovación) Nicole Johansson

