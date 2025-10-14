Un nuevo sueño comienza para las Pumas. Universitario de Deportes ya vive la emoción de lo que será su gran presentación oficial de cara a la temporada 2025/26 de la Liga Nacional Superior de Vóley. El equipo dirigido por el español Francisco Hervás promete encender la ilusión de la hinchada ‘crema’ en la esperada Noche de las Pumas 2025, un evento que combinará espectáculo, música, emoción y, sobre todo, mucho vóley. La cita será en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos, escenario donde las jugadoras y el comando técnico serán presentados ante miles de fanáticos.

Este año, el evento no solo servirá para presentar al nuevo plantel y sus refuerzos, sino también para poner a prueba al equipo ante un rival internacional de gran jerarquía. Las ‘cremas’ enfrentarán al poderoso Gimnasia y Esgrima de La Plata, vigente campeón del vóley argentino, en un amistoso que medirá el potencial del cuadro merengue antes del inicio oficial de la liga peruana. La jornada promete ser una verdadera fiesta en la que la garra y la pasión crema se harán sentir desde las tribunas.

El club ha anunciado que la celebración incluirá un show musical, actividades con las divisiones menores y distintas sorpresas para el público asistente. Además, se espera un lleno total en el recinto chorrillano, que tiene capacidad para cerca de 7 mil espectadores. Todo está listo para una noche especial en la que las Pumas buscarán demostrar que están listas para competir por el título nacional.

¿Qué equipos participarán en la Noche de las Pumas 2025?

A diferencia del año pasado, donde Universitario enfrentó a Circolo Sportivo Italiano, esta vez el rival será internacional. Gimnasia y Esgrima de La Plata, conocido como “las lobas”, llega al Perú tras consagrarse campeón en la liga de su país luego de una temporada casi perfecta, con 14 victorias consecutivas. El equipo argentino es uno de los más tradicionales del vóley sudamericano y representará una exigente prueba para las dirigidas por Francisco Hervás.

Este duelo será una gran oportunidad para medir el rendimiento del renovado plantel crema, que se ha reforzado con jugadoras extranjeras y nacionales de alto nivel. Sin duda, será un choque de alto voltaje que pondrá a prueba la preparación de Universitario antes del inicio del torneo local.

¿Cuándo se jugará la Noche de las Pumas 2025?

La esperada presentación oficial del equipo de vóley femenino de Universitario de Deportes se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, a partir de las 6:00 p.m., en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. La institución ‘merengue’ confirmó la fecha a través de sus canales oficiales, invitando a todos los hinchas a sumarse a esta fiesta deportiva que marcará el inicio de una nueva temporada cargada de ilusión.

El recinto será nuevamente testigo de una noche repleta de emociones, cánticos, luces y color, en la que la afición tendrá la oportunidad de alentar por primera vez al plantel que buscará alcanzar la gloria en la LNSV 2025/26. Las puertas del coliseo abrirán con anticipación para que los asistentes puedan disfrutar de todas las actividades previas al encuentro.

¿A qué hora se jugará la Noche de las Pumas de Vóley?

El evento está programado para iniciar a las 6:00 p.m. (hora peruana), según informó Universitario de Deportes en sus redes oficiales. A esa hora se dará inicio al espectáculo central, que incluirá la presentación del plantel, shows musicales y actividades con los hinchas, antes del amistoso internacional frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Se recomienda llegar con anticipación para evitar aglomeraciones, ya que se espera gran asistencia del público crema.

Además, el club confirmó que las puertas del coliseo se abrirán desde las 4:30 p.m., para que los asistentes puedan disfrutar de las actividades previas y adquirir merchandising oficial del equipo. Será una jornada completa de celebración, con todo el ambiente característico del fervor crema.

La Noche de las Pumas | Foto: Universitario de Deportes

¿Dónde ver la Noche de las Pumas 2025?

Por ahora, el club aún no ha confirmado qué canal tendrá los derechos de transmisión del evento, aunque la edición pasada fue emitida por Universitario TV. En caso de repetirse, el partido podría seguirse en señal abierta o a través de la plataforma digital del canal del club. De igual manera, los hinchas que no puedan asistir al Coliseo Mariscal Cáceres podrán seguir todas las incidencias del encuentro mediante la cobertura minuto a minuto que realizará Depor.

