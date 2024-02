La Fórmula 2 está a punto de comenzar en este 2024, con Bahrein como la primera sede. Las primeras vueltas se llevarán a cabo este jueves 29 de febrero a partir de las 4:00 a.m. (hora de Perú), y la carrera final está programada para el sábado 2 de marzo a las 5:30 a.m. Los canales que transmitirán las competiciones, si te encuentras en Latinoamérica, como en Argentina, Paraguay y Perú, serán ESPN y STAR Plus, y la transmisión será gratuita. En Depor, puedes consultar todos los horarios según el país en el que te encuentres y los canales de televisión para ver la Fórmula 2.

En todo el mundo, hay muchos pilotos que sueñan con competir en la Fórmula 1; sin embargo, llegar a ‘El Gran Circo’ requiere de un viaje largo y desafiante. La Fórmula 2 se ve como un paso crucial antes de alcanzar ese objetivo , y en los últimos años, varios jóvenes talentosos han logrado ascender desde esta categoría hacia la competición más prestigiosa del automovilismo. Este año, Bahrein, ubicado en Medio Oriente, será el primer destino donde estos aspirantes podrán buscar su lugar en la élite de la carrera.

En esta edición, varios competidores destacados provenientes de Latinoamérica están decididos a dejar una marca significativa tanto a nivel personal como nacional en la competición. Entre ellos, se destacan el argentino Franco Colapinto, el mexicano Rafael Villagómez, el paraguayo Joshua Duerksen, y el ecuatoriano Juan Manuel Correa. Además, se suman a la lista Enzo Fittipaldi y Gabriel Bortoleto, siendo este último el campeón de la F3 en 2023.

Franco Colapinto, el joven piloto argentino tiene la firme ambición de alcanzar la Fórmula 1, se encuentra entre los competidores más destacados. Desde su primera experiencia al volante de un monoplaza, alimentó este sueño con determinación. Colapinto está programado para hacer su debut en la Fórmula 2, considerada la antesala de la Fórmula 1, el próximo fin de semana. Para esta ocasión, pilotará un monoplaza Dallara del equipo MP Motorsport, como parte de la academia de pilotos de Williams.

Por su parte, Joshua Duerksen, quien nació en Paraguay, está debutando en la Fórmula 2 después de competir en la Fórmula Regional Europea. Este joven piloto de 20 años se ha unido al equipo PHM y está dedicando un análisis detallado a las vueltas que tendrá que realizar a partir del jueves en Bahrein. “Tengo un objetivo general, digamos, y después están los mini objetivos. Uno sería, por ejemplo, adaptarme al auto, a todas las pistas, conocer el equipo e ir adaptándome lo más rápido posible a todos estos cambios. Y bueno, el objetivo más a largo plazo ya sería terminar en los puntos”, le confesó a ESPN.





¿A qué hora inicia la Fórmula 2 2024 en Bahrein?

Si tienes pasión por los motores y la velocidad y estás deseando disfrutar de todos los eventos de la Fórmula 2, que dará inicio en Bahrein, aquí te presentamos el programa. La acción comenzará este jueves 29 de febrero, con las prácticas libres programadas para las 4:00 a.m. (horario de Perú - dos horas más tarde en Argentina y Paraguay), seguidas de la clasificación a las 8:55 a.m. El viernes 1 de marzo se llevará a cabo la carrera Sprint a las 9:15 a.m., la cual constará de 23 vueltas. Por último, el sábado 2 de marzo tendrá lugar la carrera final a las 5:30 a.m., con un total de 32 vueltas. ¡Prepárate para disfrutar de emocionantes momentos llenos de adrenalina!





¿En qué canal TV ver la F2 en Bahrein?

Si estás interesado en seguir las emocionantes competiciones de la Fórmula 2 que comenzarán en Bahrein este 2024, aquí te brindamos información sobre cómo ver las carreras. En América Latina, países como Argentina, Paraguay, y Perú, así como en el resto de la región, podrás disfrutar de la temporada a través de ESPN y STAR PLUS. En Estados Unidos, la cadena ESPN será la responsable de la transmisión. Por otro lado, en España, DAZN adquirió los derechos de transmisión para el año 2024, y las carreras estarán disponibles en streaming. Para acceder a las carreras por este medio, puedes utilizar plataformas como Fubo y F1TV, aunque esta última requiere suscripción.





¿Qué pilotos corren en la F2 en la temporada 2024?

Victor Martins | Francia | ART Grand Prix Zak O’Sullivan | Reino Unido | ART Grand Prix Oliver Bearman | Reino Unido | Prema Racing Andrea Antonelli | Italia | Prema Racing Zane Maloney | Barbados | Rodin Motorsport Ritomo Miyata | Japón | Rodin Motorsport Jak Crawford | Estados Unidos | Dams Lucas Oil Juan Manuel Correa | Ecuador | Dams Lucas Oil Kush Maini | India | Invicta Racing Gabriel Bortoleto | Brasil | Invicta Racing Dennis Hauger | Noruega | MP Motorsport Franco Colapinto | Argentina | MP Motorsport Enzo Fittipaldi | Brasil | Van Amersfoort Racing Rafael Villagómez | México | Van Amersfoort Racing Amaury Cordeel | Bélgica | HiTech GP Paul Aron | Estonia | HiTech GP Isack Hadjar | Francia | Campos Racing Pepe Martí | España | Campos Racing Richard Verschoor | Países Bajos | Trident Roman Stanek | Rep. Checa | Trident Joshua Duerksen | Paraguay | PHM Aix Racing Taylor Barnard | Reino Unido | PHM Aix Racing





Calendario y carreras de la Fórmula 2 2024

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) informó que en la próxima temporada del campeonato de Fórmula 2 se llevarán a cabo un total de 14 rondas. Además, se han programado eventos fuera del continente europeo, lo cual sigue la misma tendencia que se ha observado en las últimas temporadas. Revisa el calendario y donde serán las carreras de la F2.

Bahréin del 29 de febrero al 2 de marzo Arabia Saudí del 7 al 9 de marzo Australia del 22 al 24 de marzo Imola del 17 al 19 de mayo Mónaco del 23 al 26 de mayo España del 21 al 23 de junio Austria del 28 al 30 de junio Reino Unido del 5 al 7 de julio Hungría del 19 al 21 de julio Bélgica del 26 al 28 de julio Italia del 30 de agosto al 1 de septiembre Azerbaiyán del 13 al 15 de septiembre Qatar del 29 de noviembre al 1 de diciembre Abu Dhabí del 6 al 8 de noviembre





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR