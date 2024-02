A falta de dos semanas para el inicio de la temporada 2024 de Fórmula 1, Red Bull Racing, escudería a la que pertenece Max Verstappen, capta la atención no por logros en la pista, sino debido a una investigación interna que involucra a Christian Horner, el jefe del equipo. Reportes de medios europeos revelan que la formación austriaca ha iniciado una investigación “independiente y sería” sobre el mencionado director por supuestas acciones “inapropiadas” contra una integrante femenina de la organización.

Según un informe de Bild, el director de Red Bull F1 se encuentra en el centro de la tormenta debido a que se le acusa del envío de fotos íntimas a una empleada, quien presentó la denuncia. Un representante de la compañía confirmó que, tras conocer algunas imputaciones recientes, la empresa comenzó una investigación independiente. Más tarde, la misma compañía emitió un comunicado al respecto.

“Luego de que la empresa tuviera conocimiento de ciertas acusaciones recientes, se puso en marcha una investigación independiente. Este proceso está siendo llevado a cabo por un abogado especialista externo. La compañía se toma estos asuntos muy en serio. Y la investigación se completará lo antes posible. No sería apropiado hacer más comentarios en este momento”, afirmaron desde Red Bull.

Por otro lado, la compañía de bebidas energéticas ha programado la audiencia con Christian para el próximo viernes 9 de febrero, con el propósito de decidir si permanece en su puesto o no, según informa Marca. Hasta ahora, la alta dirección de la compañía ha mantenido la presunción de inocencia en el caso de Horner, lo que llevará a ambas partes involucradas a presentar sus argumentos.

¿Quién ocuparía el lugar de Christian Horner en Red Bull?

La prensa británica ha desvelado el nombre del posible sustituto de Christian Horner en Red Bull, mientras la investigación aún no se ha resuelto. Jonathan Wheatley, quien actualmente ocupa el cargo de director deportivo y ha sido una figura clave en los éxitos recientes, aparece como el principal candidato para liderar la escudería de bebidas energéticas si el actual jefe es declarado culpable.

No obstante, sigue sin conocerse si su asunción sería permanente o temporal, ya que esto dependerá del resultado del ‘juicio final’, tal y como ha denominado la prensa internacional a este asunto, que se llevará dentro de tres días, en Reino Unido.

¿Cuál ha sido la postura de Geri Halliwell, esposa de Christian Horner y ex Spice Girl?

Geri Halliwell, la esposa de Christian Horner y exintegrante de las Spice Girls, se encuentra “devastada” por las acusaciones dirigidas hacia su esposo, pero seguirá brindándole su respaldo en público. Según un amigo cercano a la pareja citado por The Sun, la mujer ha pasado el fin de semana llorando mientras cuidaba de sus hijos. No obstante, enfatizó que ella está convencida de que su pareja no ha cometido ninguna falta.

