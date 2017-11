El rally Caminos del Inca va llegando a su recta final. Este sábado (7:00 am), se correrá la penúltima fase, la número 5, de Ayacucho hacia Huancayo, donde Raúl Orlandini partirá como único líder de la clasificación general.

El 'Mono' viene de imponerse en el recorrido anterior (entre Cusco y Ayacucho) en 5h2m49s. Así, acumuló 12h38m34s en total y le quitó la punta a José Luis Tommasini, quien ahora es segundo con 12h36h04s.

Pese a que se mantiene como favorito para llevarse su cuarto título de Caminos del Inca (el tercero como piloto), Orlandini no se confía de su primer lugar. "No nos confiamos porque todavía queda mucho por correr, pero estar arriba nos motiva a seguir dando el máximo", comentó.



Por su parte, Nicolás Fuchs, quien venía con dos victorias seguidas, no pudo repetir el plato y quedó en quinto lugar en la etapa anterior. De esta manera, 'Hellboy' se aleja cada vez más del título de Caminos, pues también está quinto en la general con 13h14m26s.



En otras categorías, Luis Alayza se mantiene como líder de Súper Turismo. Álvaro Silva hace lo propio en Camionetas; Jholder Villanueva, en S1600; Elvis Aguilar; en S2000 y Edgardo Lapel en Joyner.