Hace una semana, partieron 67 pilotos desde Nasca en busca de la gloria: ganar la edición 46 de Caminos del Inca. Sin embargo, conforme pasaron las etapas, el rally más difícil del país fue cobrando muchas 'víctimas', pues solo quedan 35 competidores.

Y este domingo llegará a su fin el Gran Premio de Carreteras con el tramo de Huancayo hacia Lima (7:00 am). El máximo candidato al título sin duda es Raúl Orlandini, quien ganó la quinta etapa en 2h21m18s, la tercera en este rally, y se mantiene como líder en la tabla general (14h49n52s).



"Hemos llegado a Huancayo en perfecto estad. Seguiremos haciendo una carrera inteligente, así que no nos confiamos. Vamos con cabeza fría para cerrar de gran forma esta participación con el título", declaró el ‘Mono’.



Aunque Orlandini es principal candidato, José Luis Tommasini está a ocho minutos de él y no se dará por vencido (14h58m20s). Con 363 kilómetros cronometrados sobre asfalto, el 'Mono' tendrá que acelerar para llegar primero a la capital y así ganar por tercera vez el campeonato como piloto. La llegada está prevista para las 4:00 pm.