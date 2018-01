Fernanda Kanno ha sufrido en todas las etapas del Rally Dakar 2018. Al no tener mucha experiencia, se vio retrasada en varios tramos. Sin embargo, esto no es excusa para dejar a un peruano desamparado. Nicolás Fuchs , quien sufrió problemas mecánicos, lo supo de primera mano.



La primera peruana en el Rally Dakar vio a 'Hellboy' cuando este se quedó varado varias horas en la etapa 10, en el recorrido entre Salta y Belén. Es por ello que decidió alejarlo de una zona desolada.



Fernanda Kanno, al mando de una vieja Land Cruiser, no dudó en jalar al sofisticado HRX V8 del mejor debutante latinoamericano en la historia de esta competencia.



A pesar de ello, Nicolás Fuchs se vio obligado a abandonar la carrera. Fue debido a la pérdida de presión de aceite.