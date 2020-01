Para el Rally Dakar de este año, que se celebra en Arabia Saudita, Stéphane Peterhansel -el piloto más laureado de esta competencia con 13 títulos- cuenta con un nuevo piloto. Se trata del portugués Paulo Fiuza. En un principio, el francés correría con su esposa, pero por cuestiones médicas ella no pudo estar presente.

A pesar de que están compitiendo juntos por primera vez, parece que ‘Monsieur Dakar’ y su nuevo navegante se han entendido perfectamente. ¿La razón? Pues en la primera etapa (de Jeddah a Al Wajh) han llegado segundos en la categoría coches con un tiempo de 03h21m18s, a poco más de dos minutos del ganador, el lituano Vaidotas Zala.

“Nos estamos comprendiendo bien”, declaró Paulo Fiuza luego de finalizar la carrera. El portugués también habló sobre cómo sintieron ambos esta primera etapa. “Fue muy dura, con ríos secos y con muchas piedras. La navegación no era fácil. No quisimos arriesgar nada, ya que no queríamos pinchar alguna llanta. Al final, llegamos tranquilos”, agregó.

El copiloto, en conversación con Christian Cruz, enviado especial de El Comercio, departió también sobre las diferencias de correr en Perú y en Arabia Saudita. “Las dunas de Perú son muy bonitas y muy grandes. Aquí en Arabia, son más pequeñas y más blandas”, señaló.

Declaraciones de Paulo Fiuza, copiloto de Stéphane Peterhansel. (Video: Christian Cruz, enviado especial de El Comercio)

