Aunque tuvo más de una complicación para conseguir el financiamiento, el cusqueño David Chávez pudo lograr ir hasta Arabia Saudita para el Rally Dakar 2020. Sin embargo, el piloto nacional no podrá terminar la carrera por lesión.

Según contó en sus redes sociales, el cusqueño tuvo una caída fuerte con la moto contra las piedras. Luego de una revisión, los médicos del Dakar le dijeron que tenía dos vertebras inflamadas y que por un tema de preocupan no debía continuar.

“Yo quiero partir, muchos no quieren porque es un riesgo muy grande. Fuerzas tengo y ganas no me faltan, pero la organización no me deja. Falta preparación y más condición física, no es lo que me imaginaba,. el frío es helado. Es terrible estar a cinco grados”, aseguró en su Facebook.

Con ello, el piloto nacional no pudo correr la Etapa 5 y fue el segundo peruano en abandonar la competencia. Antes de Chávez, César Pardo -también en la categoría de motos- se vio forzado a dejar la carrera por una fiebre.

