FOX Premium anuncia el regreso de la nueva temporada de “Fórmula 1®”, con la más completa cobertura multiplataforma de todas las prácticas, clasificaciones y carreras en vivo y sin cortes para América Latina en FOX Premium Action y en la app de FOX para suscriptores de FOX Premium.

Inaugurada en 1950, la “Fórmula 1®” es la categoría reina del automovilismo y la competencia internacional más popular y prestigiosa del sector. La temporada de F1® consiste en una serie de eventos, con tres prácticas, una clasificación y la carrera, conocidos como “Gran Premio”, que se celebran alrededor del mundo en circuitos especialmente diseñados para el mismo.

En esta oportunidad, Lewis Hamilton, séxtuple y último campeón de la categoría buscará alcanzar el título de Michael Schumacher, ganador de siete campeonatos mundiales.

Los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo tienen una nueva cita en FOX Premium a partir del viernes 3 de julio, con la inauguración de la temporada 2020 de “Fórmula 1®”, a pura velocidad y adrenalina con el “Gran Premio de Austria”, en el Red Bull Ring. El legendario circuito de la ciudad de Spielberg, tiene una longitud de 4,3 kilómetros y está categorizado como “Grado A” por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y los pilotos deberán completar 71 vueltas para recorrer un total de 306,452 kilómetros.

Las prácticas comienzan el viernes 3 de julio desde las 5:55 am y con la tercera práctica y clasificación el sábado 4 de julio desde las 6:55 am. El domingo 5 de julio, llega la esperada carrera desde las 9:55 am por FOX Premium Action y en la app de FOX sólo para suscriptores de FOX Premium.

Los televidentes pueden seguir la F1 en la señal de FOX Premium.