Bianca Blair tuvo éxito en NXT. Sin embargo, nunca pudo ganar el título femenino de la marca amarilla. Y según reveló en una reciente entrevista con Charlotte Wilder de FOX Sports ese campeonato es uno de sus objetivos. Asegura que lo va a cumplir.

“No sé qué me deparará el futuro. Estoy disfrutando cada momento. Por supuesto, me encantaría ser campeona de RAW y de SmackDown. Ahora mismo estoy en Raw. Pero antes de retirarme, también quiero ser campeona de NXT. NXT fue mi casa durante mucho tiempo. Sacrifiqué muchas cosas para tener éxito en esa marca. Un día voy a volver y me convertiré en campeona de NXT. Es lo que dice mi corazón”, aseguró Blair.

Durante la entrevista, la luchadora también habló sobre su ingreso a las marcas principales de la WWE. Uno que fue extraño, en medio de la pandemia de coronavirus. “Mi debut fue todo un desafío. No voy a mentir y decirte que salió bien. Los fans juegan un papel fundamental en todo lo que hacemos. Todo lo hacemos por ellos. Yo debuté en WrestleMania sin público y también en un Raw que no tuvo ningún asistente”, señaló.

“Cuando me dijeron que iba a debutar en el Raw posterior a WrestleMania, estaba entusiasmada. Era el mejor escenario que podía pedir. Tenía muchísimas ganas de que llegara el momento. Luego, descubrí que no iba a debutar delante de miles de personas, sino que lo iba a hacer en un ring sin público. Fue duro, pero tienes que dar tu cien por ciento en cualquier situación”, agregó.

Por último, Bianca indicó que quiere ser la mejor y una futura ‘Hall of Famer’. “Además, me gustaría ir más allá. No quiero hacer esto solo para agrandar mi cuenta bancaria. Quiero tener un objetivo a largo plazo. Quiero tener impacto en la comunidad. Quiero ser un ejemplo a seguir para todo el mundo. Quiero marcar tendencia y construir un legado. Mi nombre va a quedar escrito en los libros de historia”, culminó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios de Muay thai en casa: pasos para entrar y salir en un combate