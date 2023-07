El GP de Bélgica 2023 se realizará EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 30 de julio en el circuito Spa-Francorchamps, el más largo de la temporada. La carrera de la Fórmula 1 está programada para arrancar desde las 7:55 a.m. (hora peruana) y será transmitida a través de las señales de Fox Sports, ESPN y Star Plus. Recuerda que Depor te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos. Engánchate a la transmisión. No te lo puedes perder.

Los equipos llegan a tierras belgas de la siguiente manera: Red Bull sigue por delante a años luz, primeros en el Mundial bajo el liderato de Max Verstappen. El grupo austriaco ha ganado las 11 carreras de la temporada -nueve para Verstappen y dos para Checo Pérez-, igualando los 11 triunfos consecutivos de McLaren en 1988.

Por otro lado, el ritmo de los McLaren se ha catapultado; mientras que los Mercedes se mantienen por delante de Aston Martin -que inició la temporada como segundo equipo- y Ferrari lucha por mantenerse a la espera de nuevas actualizaciones.

Cabe destacar que el viernes se realizó la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica. Los tres primeros clasificados fueron Charles Leclerc, de Ferrari, Sergio Pérez, de Red Bull, y el hombre de la pole Verstappen, también de Red Bull. Eso sí, Max tendrá que cumplir una penalización de cinco posiciones, por lo que la primera fila del domingo será Leclerc.

¿A qué hora empieza el GP de Bélgica 2023?

El Gran Premio de Bélgica está programado para este domingo 30 de julio desde las 7:55 a.m. (hora peruana, 6:55 a.m. en México). Cabe destacar que en países como Argentina, Uruguay y Brasil iniciará a las 9:55 horas. Ahora que sabes los horarios, programa bien tu tiempo y no te pierdas la carrera de la Fórmula 1.

¿En qué canales ver GP de Bélgica 2023?

En México puedes ver la carrera de la Formula 1 vía Fox Sports Premium, que tiene un costo adicional según tu operador. En España, la carrera del GP de Austria 2023 podrás vivirla vía DAZN y en el resto de Latinoamérica irá por ESPN o Star Plus. En Depor también podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias del evento deportivo.

Grilla de largada del GP Bélgica 2023

Charles Leclerc (Ferrari) Sergio Pérez (Red Bull) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) (*) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) Pierre Gasly (Alpine) Kevin Magnussen (Haas) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Esteban Ocon (Alpine) Alex Albon (Williams) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Logan Sargeant (Williams) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) Nico Hulkenberg (Haas)

(*) Recibió una penalización de 5 lugares