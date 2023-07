La lluvia terminó un factor determinante en el rendimiento de los pilotos en el circuito de Spa-Francorchamps, a la espera de mejores condiciones en las siguientes horas. Durante la sesión, algunos pilotos lograron marcar tiempos destacados, a pesar de las dificultades que representaba la pista mojada, pero el mexicano ‘Checo’ Pérez decidió salir para adaptarse al circuito.

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, representando a Red Bull, obtuvo el quinto lugar en esta primera sesión. Su mejor tiempo de vuelta fue de 2 minutos y 8.240 segundos, aunque solo realizó cinco giros en total, cuatro menos que otros competidores como Carlos Sainz (Ferrari) y Valtteri Bottas (Alfa Romeo), quienes fueron los más activos en pista.

Sainz, Oscar Piastri y Lando Norris (McLaren) se destacaron como los más veloces de la sesión, aunque sus tiempos estuvieron por encima de los dos minutos. Charles Leclerc (Ferrari) también mostró un buen rendimiento, escoltando a los líderes de la práctica.





'Checo' Pérez fue uno de los pilotos que decidió salir al circuito en el GP de Bélgica. (Foto: @F1)

Por su parte, el compañero de Checo Pérez, Max Verstappen, optó por no arriesgarse y decidió no registrar ni una vuelta rápida durante la sesión. Otros pilotos como Logan Sargeant, Lance Stroll, Pierre Gasly y Esteban Ocon también completaron algunas vueltas, aunque no lograron marcar tiempos, por la intensificación de la lluvia hacia el final del entrenamiento.

Dada la influencia de la lluvia en el trazado belga y la preocupación por la seguridad de los pilotos y monoplazas, los equipos optaron por no exponerse a riesgos innecesarios en los últimos minutos de la PL1. El resultado fue un entrenamiento que ofreció pocos datos concluyentes para los equipos, quienes esperan mejores condiciones climáticas para las próximas sesiones y la clasificación.