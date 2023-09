¡No te pierdas el circuito de Marina Bay! Este domingo 17 de septiembre, la Formula 1 realiza su décimo quinta carrera del año, el GP de Singapur 2023, donde Max Verstappen parte como favorito en la previa, aunque ha tenido unas primeras prácticas libres un tanto complicadas. Checo Pérez, Fernando Alonso y Lewis Hamilton también son animadores, en una emocionante lucha cabeza a cabeza para quedarse con el segundo lugar de la temporada. Conoce aquí los horarios y canales de transmisión del evento.

¿A qué hora ver el GP de Singapur 2023?

Este es otro de los circuitos en donde los fanáticos de la Formula 1 en Latinoamérica tendrán que levantarse a primera hora del domingo. En México, la carrera inicia desde las 6:00 a.m., mientras que en España podrás seguirlo desde las 2:00 p.m. Recuerda que si vives en Perú o Colombia puedes mirarlo desde las 7:00 a.m. o desde las 9:00 a.m. para los que viven en Argentina.

¿Dónde ver transmisión del GP de Singapur 2023?

La transmisión del GP de Singapur 2023 podrás vivirla en diversas señales acorde a tu ubicación. Si vives en México, podrás seguirlo mediante Fox Sports Premium; si vives en España la señal a cargo será DAZN F1; para los que viven en el resto de Latinoamérica, pueden verlo mediante ESPN o en la plataforma digital de Star Plus. Recuerda que estas son las señales oficiales para poder ver el circuito de Marina Bay en la Formula 1.

La previa del GP de Singapur 2023

El circuito de Marina Bay, donde se celebra el Gran Premio de Singapur, es un recorrido urbano de 5.063 kilómetros que atraviesa el corazón de la ciudad. El trazado serpenteante, combinado con las estrechas calles y la iluminación brillante, crea un desafío único para los pilotos. La carrera nocturna añade un elemento adicional de emoción a la competencia, con la iluminación especial resaltando los detalles de la pista y creando una atmósfera deslumbrante. Los pilotos deben estar en su mejor forma y concentración para enfrentar los desafíos que les presenta este circuito.

El Gran Premio de Singapur también se destaca por ofrecer una experiencia inolvidable para los fanáticos de la Fórmula 1. Además de presenciar la carrera en vivo, los espectadores pueden disfrutar de una variedad de entretenimiento, desde conciertos en vivo hasta experiencias gastronómicas únicas. Mantente atento a los detalles y fechas del Gran Premio de Singapur 2023, y prepárate para sumergirte en la emoción y el glamour que esta icónica carrera trae consigo. ¡Nos vemos en la línea de meta!