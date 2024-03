Zagazeta llegó esta temporada a la Fórmula 3 gracias al equipo suizo Jenzer Motorsport y a inicios de marzo pudo correr y completar el circuito de Bahréin. Depor conversó con el joven piloto peruano sobre lo que fue su debut en esta categoría de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), lo que espera conseguir en la F3, su sueño de llegar a la máxima categoría del motor y su candidato para la F1.

Vienes de debutar en Bahréin en tu primera prueba en la Fórmula 3, ¿cuéntame tus sensaciones?

Ha sido una experiencia increíble en el primer fin de semana. Fue un poco complicado, es una categoría muy competitiva. Todos tenemos la habilidad de posiblemente llegar a la Fórmula 1 y todos estamos peleando por esos sueños. En la clasificación, los tiempos eran súper pegados. Logramos clasificar en el puesto 20 de 30 pilotos, no estuvo tan mal, era solamente una décima y nos metíamos en el top 10, pero más allá, yo creo que hemos aprendido muchísimo para el primer fin de semana. Nos llevamos muchas cosas positivas terminando 18 en la carrera principal. Podríamos haber tenido la velocidad para poder estar dentro del top 5. Tenemos que mejorar en la clasificación para la siguiente carrera. Quedan nueve fechas más para poder intentar subir al podio.

El calendario de la F3 coincide en muchas fechas con los de la F1, de seguro te toparás con varios pilotos del ‘Gran Circo’...

Sí, cuando estás metido ahí entre el paddock siempre ves a las diferentes figuras de la F1, para mí por lo menos me sirve como motivación, porque quiero ser como ellos, quiero estar ahí donde están ellos e intentar quitarles un asiento a alguno en el futuro. Vamos a seguir trabajando, manteniendo la calma y haciendo el trabajo en la pista.

¿Qué diferencia tiene un monoplaza de la Fórmula 3 con el de la Fórmula 1?

Cambian muchas cosas la verdad, porque la F1 es lo más alto del deporte motor, en temas de performance son unos autos que tienen una aerodinámica increíble, tienen muchísimos ingenieros y un equipo enorme de fábricas, tienen túneles de viento, tienen todas las cosas para desarrollar los autos y claro, cada uno construye su propio auto aerodinámicamente, los motores también, entonces tienen muchos más factores que ver el auto en la F1 que en la F3. En la F3, todos los equipos tienen el mismo motor y el mismo auto; por ejemplo, no puedes poner otro alerón delantero. Lo único que podemos hacer es cambiar la puesta a punto de los autos, entonces eso depende de los equipos, pero la diferencia más grande son esas, la aerodinámica y la potencia que tiene el motor en la F1.

La F3 es el primer gran paso hacia la F1....

Sí, 100%, ya empiezas a entrar como mencionamos en el mundo de la F1 en el mismo fin de semana, ya estás en la mira de todos, ya están transmitiendo en vivo las carreras para todo el mundo, ya hay muchas más personas, muchos más sponsors, muchos más equipos se ponen a mirar a estos pilotos. Estamos ahí intentando hacer lo mejor que podemos y es importante demostrar buenos resultados, porque ya estás en la mira de todo el mundo y quieres obviamente impresionar a todos, pero intentamos de que no sea una presión extra, ya sabemos lo que tenemos que hacer, ahora mi mira está en el Gran Premio de Australia y vamos a intentar hacer lo mejor posible ahí.

¿Cómo así llegas a tu equipo, Jensen Motorsport?

Terminando la temporada del año pasado, que justo pudimos cerrarla con dos fuertes actuaciones en Zandvoort y en Hockenheim, fue cuando ya empezamos a tener más contacto con Jensen, hicimos una prueba en Mugello y estuvieron muy felices, entonces pude ahí también conocer a mis nuevos compañeros de equipo, pude conocer al equipo también y la manera en la que trabajábamos juntos fue increíble, somos una familia. Estoy muy feliz de poder haber firmado con ellos para esta temporada y la verdad que están haciendo un trabajo increíble, el auto va súper bien, entonces solo falta ese pasito extra para poder meternos en la pelea.

Calendario de la F3 Fecha País Bahréin 5 de marzo Bahréin Melbourne 1 de abril Australia Imola 21 de mayo Italia Monte Carlo 28 de mayo Mónaco Barcelona 4 de junio España Red Bull Ring 2 de julio Austria Silverstone 9 de julio Inglaterra Hungaroring 23 de julio Hungría Spa 30 de julio Bélgica Monza 3 de septiembre Italia

El calendario de la F3 tiene 10 fechas, ya se corrió una, ¿cuál de las siguientes paradas crees que puedas destacar según tus condiciones?

Me siento muy cómodo en todas las pistas, obviamente la pista de Australia no la conozco, entonces es algo que voy a descubrir, pero en general en las pistas de Europa que competí el año pasado me siento súper tranquilo, súper confiado en Red Bull Ring y en Barcelona, creo que son dos pistas que me irían muy bien y en Hungría también que el año pasado pude hacer una buena actuación. Creo que una vez que regresemos a Europa, voy a empezar a mejorar bastante, son pistas que ya conozco y me siento súper tranquilo y confiado. De mis pistas favoritas, están la de Mónaco y la de Silverstone.

¿Cuál es el objetivo de esta temporada en la F3?

Intentar buscar los puntos, somos 30 pilotos y solo los 10 primeros hacen puntos, entonces intentar marcar la mayor cantidad de puntos posibles y tratar de meternos entre el top 12 y top 10, y pelear un podio. Sería algo increíble acabar la temporada con un podio, si es posible con alguna victoria. Hacer sonar el himno nacional del Perú en cualquier pista sería algo extraordinario, voy a seguir luchando por ello y vamos a seguir entrenando porque yo creo que se puede lograr.

¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se pasa de la F3 a la F2 y así a la F1?

Es un poco una mezcla de todo, necesitas primero que los equipos estén interesados en ti, necesitas que te quieran en su equipo y para eso necesitas buenos resultados en las categorías anteriores o que tengas un buen año. Ganar una fecha este año te da una muy buena opción de pasar a la Fórmula 2 el siguiente año, pero también existe el factor financiero, necesitas un apoyo importante también para poder hacer el salto a la F2 y luego a la F1.

¿Dentro de un par de años, te ves en la F1?

Sí, esa es la meta, llegar a la F1 y sí es posible intentar pelear por un campeonato mundial, pero bueno vamos paso a paso, primero estamos ahora en la Fórmula 3, el siguiente foco es en Australia, pero claro siempre te pones a pensar qué cosas estaría haciendo en el futuro, lo ideal sería estar en la F1, pero tampoco descartamos otras opciones como por ejemplo la IndyCar, no descartamos las opciones en WEC que son los Hypercar que es la nueva categoría, también el GT3 o inclusive la Fórmula E, que también está creciendo mucho, entonces hay muchas opciones para nosotros para poder ser pilotos profesionales.

¿Quién es tu candidato este año para la F1?

Yo creo que el piloto a vencer es Max Verstappen, esta imparable como lo demostró el año pasado y este año ha empezado también súper rápido en Bahréin. A mí personalmente mi piloto favorito es Fernando Alonso, es más mi primer diseño de casco fue con un diseño de Fernando Alonso, era mi inspiración y mi ídolo cuando era pequeño junto con Sebastián Vettel. Alonso sigue compitiendo y a su edad seguir demostrando lo que está haciendo es increíble, es un piloto que aspiro mucho a ser como él, me gusta mucho su personalidad, cómo él ha inspirado también a España. Es increíble ver cómo puede tener un impacto tan grande en toda una nación y en un deporte también tan bonito como es el automovilismo.

