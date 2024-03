De todas maneras, Rivera, como ante Atlético Grau y Melgar, volvió a aparecer en el marcador, vestirse de (súper) héroe y lanzar ‘telarañas’. Sin duda, un momento de ensueño para el atacante tarapotino de 26 años, en su segunda temporada en Ate. Y es que aunque no es titular para Fabián Bustos, cada vez que pisa el campo, el ‘Tuche’ le da otra dinámica al equipo, le da una inyección de energías, corre todas y lucha cada balón como si fuera el último. El DT sabe que en esas condiciones se la pone difícil: es su principal as pero tranquilamente podría ser una carta de arranque.

Gol de Rivera para el 2-2 de Universitario vs. Garcilaso. (Video: L1 MAX)

“Tenemos un grupo fuerte y unido. José Rivera mete presión [sobre ser titular]”, declaró el Fabián Bustos a L1 Radio tras el 2-2. Nadie puede negar el momento de Rivera: lleva tres goles en seis partidos y ya igualó la misma cuota goleadora que tuvo la campaña pasada con Jorge Fossati, en 31 encuentros. ¿Qué cambió? Ambos técnicos no lo tuvieron de prioridad y el ‘Tunche’ cada vez que ingresaba demostraba sacrificio, garra y entrega. Eso sí, la gran diferencia del 2023 a este año es el respaldo de la hinchada y la confianza que ahora tiene el jugador.

Números de José Rivera en la ‘U’ Partidos Minutos Goles Asistencias 2024* 6 111′ 3 - 2023 31 1083′ 3 2

*Temporada aún en curso

En términos de números, es el goleador del actual plantel crema, con tres tantos, al igual que Diego Dorregaray. Sin embargo, el ‘Tunche’ ha necesitado menos minutos que el delantero argentino para marcar la misma cantidad, además que con la lucha en el puesto entre ‘Dorre’ y Alex Valera, es el doble de meritorio que Rivera ya tenga esa cantidad, sobre todo porque el ‘20′ ya volvió de su suspensión -reapareció en el choque con UTC- y tendrá más oportunidades para anotar. En ese lapso que no estuvo, el tarapotino aprovechó la oportunidad para marcar y ganarse a la hinchada crema.

Goleadores actuales de la ‘U’ Goles Partidos Minutos José Rivera 3 6 111′ Diego Dorregaray 3 7 358′ Edison Flores 2 7 556′ Andy Polo 2 7 630′

Símbolo de garra y heroísmo

A diferencia del año pasado, donde el hincha recién conocía a José Rivera, esta temporada la gente ha visto la calidad de personas que es el jugador y la entrega que le ponga a cada jugada, esto sumado a los tres goles claves que ha anotado hasta el momento en el Torneo Apertura. Hace poco, el ‘Tunche’ le construyó la casa propia a sus padres en Tarapoto, se los había prometido y lo cumplió. Además, en una entrevista, contó pasajes de su historia y lo que tuvo que atravesar hasta llegar a ser futbolista profesional, lo que también conectó con la hinchada.

José Rivera cumplió sueño a sus padres en Tarapoto. (Video: Instagram)

El ‘Tunche’ comenzó vendiendo frutas en Rioja y siendo cobrador de combi. Alternaba sus trabajos, jugando partido en los Intercomunidades de Tarapoto; en esas canchas, mucha veces más de lodo que de pasto, aprendió de sacrificio, y de no darse por vencido. Fueron sus primeros pasos para llegar hasta donde está. Su historia de lucha y lo que hacía en el campo hizo que la hinchada crema reconozca mucho más su esfuerzo. No había partido que no entrara y no recibiera aplausos.

Los hinchas merengues no solo aplauden al José Rivera jugador de Universitario, también al José Rivera como persona e hijo. Es un símbolo de garra (por todo lo que tuvo que pasar), y con la confianza de la barra, el tarapotino todo lo ve arco, podrá fallar en varias ocasiones, equivocarse, pero no se amilana. Sabe que detrás suyo está un equipo y miles de fanáticos que lo siguen apoyando.

José Rivera se siente querido, arropado y la mejor forma de retribuirles es anotando, gritando los goles como si fueran los últimos de su carrera y celebrando además como el ‘Hombre Araña’, el superhéroe favorito de muchos. “Como han podido escuchar, la gente me quiere un montón, y yo lo estoy demostrando en el campo, hoy (viernes) pude ayudar a mi equipo, me siento emocionado y contento por mi momento. Merecimos más, pero es lo que nos toca, lo importante es sumar y mejorar en lo que viene”, dijo el ‘Tunche’ tras anotar el tanto del empate ante Deportivo Garcilaso. Hoy por hoy su presencia genera alegrías en la ‘U’.





