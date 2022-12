El reconocido periodista Enrique Pérez de la Piedra, especialista en boxeo y automovilismo, falleció esta mañana en una clínica limeña. Kike Pérez, como era conocido, con más de 30 años de trayectoria, fue una importante figura del periodismo deportivo a nivel nacional, pues ayudó a fomentar el gusto por el deporte de los puños y por los fierros. De hecho, contribuyó a crear una afición a la Fórmula 1 en nuestro país.

Destacó por conducir dos recordados programas. El primero fue ‘Auto 81′, con el que inició su camino en el mundo televisivo (en 1981). Y al año siguiente estrenó ‘El Rincón del Box’, en donde relataba y analizaba los combates de los pugilistas nacionales e internacionales. Ambos espacios duraron décadas en la pantalla chica.

Narró, por ejemplo, la histórica pelea por el título mundial entre el trujillano Orlando ‘Romerito’ Romero contra el estadounidense Ray ‘Boom Boom’ Mancini (entonces campeón), que se celebró en 1983, pero que terminó con la victoria del norteamericano. Ese mismo año también comentó el enfrentamiento entre el peruano Óscar Rivadeneyra y el estadounidense Michael Spinks, que culminó con el triunfo del boxeador extranjero.

“Kike Pérez es un ícono del periodismo deportivo. Marcó una época”, indicó Patrick Espejo, director de Diario Récord en sus redes sociales. “Con Kike aprendí mucho de boxeo en la década de los 80”, rememoró, por su parte, Vicente Fernández de GOLPERU a través de un tuit.

Su historia

Pérez era un gran conocedor de ambos deportes y, en las últimas cuatro décadas, tuvo la oportunidad de cubrir los mejores eventos de boxeo y automovilismo a nivel mundial. Sin embargo, su carrera empezó como piloto. Pudo ganar la primera y la sexta edición de la tradicional carrera ‘6 horas peruanas’ (en 1964 y 1971) y formó parte de la delegación rojiblanca que compitió en el Rally Dakar de 1986.

Posteriormente descubrió que lo suyo era la conducción de programas. “Me di cuenta que no podía hacer las dos cosas. Correr autos me costaba plata y el programa me daba plata. Fue fácil de escoger. Así que chau carros”, le indicó riendo a Diario Gestión en 2019.

Kike también fue querido. Sus amigos y conocidos lo buscaban cuando querían comprarse un nuevo vehículo. “Yo les decía que todos son buenos. No hay carro malo”, le mencionó al referido medio. Su experiencia, además, era tan vasta que, incluso, había perdido la cuenta de cuántas marcas de carros había probado en su vida.

Popularizó la F1 en el país

Un hecho de lo que Kike Pérez se siente orgulloso es de haber fomentado el gusto por la Fórmula 1 en el Perú. “Me siento feliz de haber enseñado a seguir los Grandes Premios y de haber creado una afición en nuestro país por este campeonato”, declaró una vez, hace unos años, en diálogo con Generaccion.com.

También tuvo el privilegio de relacionarse con campeones de la F1 como el brasileño Nelson Piquet (ganador en 1981, 1983 y 1987) o con el austriaco Niki Lauda (ganador en 1975, 1977 y 1984). Kike Pérez se ha ido, pero su legado y todo lo que logró siempre será recordado.





