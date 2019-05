Vuelve recargado: Nicolás Fuchs buscará el podio en el Campeonato Argentino de Rallycross

El peruano Nicolás Fuchs vuelve a las pistas este fin de semana en territorio argentino. Esta vez, buscará el título del Gran Premio Río Uruguay Seguros en el marco de la segunda fecha del Campeonato Argentino y Codasur de Rallycross (CARX) a desarrollarse en la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

Fuchs estará presente en la categoría Maxi Rally Turbo junto al equipo cordobés de los hermanos Barattero. "Es la segunda vez que correré en una carrera Rallycross luego de mi participación en el año 2014 en San Luis donde quedé segundo. Ahora es una categoría que ha mejorado bastante, que cuenta con muchos más pilotos y será una competencia muy dura", aseguró 'Nico'.

Al hablar sobre el auto que usará, Fuchs contó que se trata de un Maxi Rally 1600 Turbo 4x4, "un auto que posiblemente tenga 330 caballos de fuerza", con el cual tratará de practicar todo lo que pueda este viernes previo al inicio de la carrera. "Mi objetivo es clasificar lo mejor posible y así pelear en la final por entrar dentro de los tres primeros lugares del podio", dijo.



La participación del piloto peruano ha llamado la atención de los seguidores del rallycross argentino. Fuchs no pudo estar presente en la primera fecha de este campeonato debido a una operación en la muñeca derecha que se realizó tras el Rally Dakar 2019. "Hace tiempo que no me subo a un auto de rally, en tema de competencia directa. Estoy con mucha ansiedad por salir a acelerar", agregó.



Cabe destacar que este Campeonato de Rallycross combina aspectos del rally tradicional con otros del automovilismo de pista, además se corre en circuitos cerrados que alternan superficies mixtas de tierra y asfalto. Las categorías de dicho torneo son Maxi Rally Turbo, Maxi Rally Aspirado, RC2N (antes conocida como la N4) y la Junior (con pilotos entre 15 y 19 años).



►¡Se va armando bien! Revisa las peleas confirmadas para el próximo megaevento de WWE en Arabia Saudita



► ¡Pánico en la competencia! Pesista ruso sufrió terrible lesión al intentar sostener 250 kilos [VIDEO]



► ¡Tráfico en el Everest! La gran congestión de montañistas que se formó en el pico más alto del mundo



►¡Se unen a la moda! Así se ven las principales figuras de UFC con el filtro de bebés de Snapchat