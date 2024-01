No cabe duda que el fichaje de Lionel Messi por el Inter Miami revolucionó a Estados Unidos. Sin embargo, diferentes marcas del país norteamericano no desaprovechan la oportunidad y buscan generar ingresos con la ‘Pulga’. Así pues, el astro rosarino dejará un rato el balompié y todo parece indicar que tendrá una breve participación en el Super Bowl, uno de los eventos más populares del público local. Eso sí, aunque el atacante argentino no será parte del partido, protagonizará un comercial por el cual sus productores desembolsaron una cifra millonaria para que pueda ser emitido.

Tal como informó The New York Times, la popular cerveza Michelob Ultra pagó 7 millones de dólares por una publicidad de 30 segundos en la edición pasada. No obstante, en la presentación de este año, han decidido realizar un comercial de 60 segundos, por lo que se estima que desembolsarán una cifra superior a los 14 millones de dólares, con el objetivo de que el exjugador de Barcelona aparezca en el acontecimiento deportivo.

“Espero con ansias la energía que los fanáticos de Estados Unidos aportarán a esta competencia, las experiencias y la atmósfera memorables que ayudaremos a crear para los equipos de fútbol, jugadores y fanáticos por igual”, mencionó Lionel Messi en un comunicado, confirmado su presencia en el Super Bowl 2024.

Cabe destacar que previo al evento deportivo, la marca estadounidense se encargó de revelar unos segundos del video que será emitido. En este mismo, se puede apreciar a la ‘Pulga’ jugando con un balón de fútbol y un perro en una playa estadounidense.

Un nuevo logro en la ‘marca Messi’

Lionel Messi no solo se ha convertido en una leyenda del balompié, sino también en un deseo de diferentes marcas. En su carrera como jugador, el futbolista del Inter Miami ha suscrito acuerdos con marcas como Adidas, Gatorade, Apple TV, entre otros.

Así pues, su impacto en redes sociales es enorme, contando con 500 millones de seguidores en Instagram. Por este motivo, las compañías apuestan por la ‘Pulga’, con la esperanza de alcanzar a un público estimado en más de 100 millones de espectadores.

¿Cuándo y dónde se juega el Super Bowl 2024?

La próxima edición del Super Bowl se realizará el domingo 11 de febrero de 2024. Año tras año se cambian las sedes anfitrionas de las finales de la NFL, y para este año se ha determinado que se jugará en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de Las Vegas ubicado en Paradise, Nevada.

Es la primera vez que el Allegiant Stadium albergará el partido por el título de la NFL. En esta ocasión, el encuentro será protagonizado por los Kansas City Chiefs, campeones de la AFC, contra los San Francisco 49ers, campeones de la NFC.

¿Quién cantará en el Super Bowl 2024?

Desde su creación, el Super Bowl también se ha convertido en el escenario más importante para los artistas. El tradicional show de medio tiempo se ha posicionado como un fenómeno mundial y también es muy esperado por los fanáticos de la NFL y la música. Por supuesto, ya se sabe quién cantará en la edición de 2024.

El protagonista del halftime show será nada más y nada menos que el cantante estadounidense Usher. La NFL y Apple Music confirmaron que el artista de 45 años subirá al escenario y deleitará al público con lo mejor de su repertorio musical. Eso sí, será su segunda aparición, ya que anteriormente había acompañado a Black Eyed Peas en el Super Bowl XLV.





