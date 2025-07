La final de Wimbledon no solo es una batalla deportiva de alto nivel, sino también una celebración de tradiciones centenarias que hacen de este evento algo más que un torneo. En el All England Lawn Tennis and Croquet Club, cada detalle cuenta, desde la vestimenta hasta los snacks del público.

La primera edición del torneo se realizó en 1877 con solo 22 jugadores y 200 espectadores. Hoy, más de 500 mil personas asisten durante las dos semanas del evento, y millones lo siguen en todo el mundo. Por ello, la casa de apuestas deportivas online Betsafe expone algunas curiosidades que hacen de Wimbledon una experiencia única.

1. Vestimenta blanca obligatoria. Desde sus inicios, se exige que los jugadores vistan completamente de blanco. Esta norma, que muchos consideran un símbolo de elegancia, busca evitar que el sudor se note en la ropa y mantiene la estética tradicional del torneo. No cumplirla puede significar el cambio inmediato de vestuario o, incluso, sanciones.

2. El único Grand Slam con césped natural. Mientras que otros torneos del circuito se juegan en arcilla o superficie dura, Wimbledon mantiene su césped impecable. Cada cancha se cuida con precisión británica. El pasto se mantiene a una altura exacta de 8 milímetros, lo que influye directamente en la velocidad del juego y el tipo de golpes que deben utilizarse.

3. Las fresas con crema. El campeonato no sería lo mismo sin su postre insignia. Cada año se consumen aproximadamente 27 toneladas de fresas y más de 7 mil litros de crema. Esta tradición nace en la época victoriana y sigue siendo una constante entre los asistentes.

4. Ball boys and girls. Los recogebolas del torneo reciben un entrenamiento exhaustivo durante varios meses antes del torneo. Su labor, precisa y coordinada, busca no interrumpir el juego y contribuir al orden del evento. Su presencia es tan importante que ha sido parte de las campañas publicitarias del torneo.

5. Silencio total y reverencia británica. A diferencia de otros campeonatos donde la euforia del público puede ser protagonista, en Wimbledon reina el silencio respetuoso durante los puntos. Incluso, antes del partido, los asistentes suelen inclinar ligeramente la cabeza en señal de respeto hacia los jugadores.

Como es costumbre, las apuestas están muy activas durante el tramo final. En esta edición, las cuotas están reñidas: Carlos Alcaraz, vigente campeón de Wimbledon #2 y Jannik Sinner, actual #1 tienen cuotas de 1.16 y 1.44, mientras que la leyenda Novak Djokovic lo sigue con 2.65 si logra clasificarse a la gran final, mientras que Taylor Fritz tiene un valor en el mercado de 4.87 si elimina al español en semifinales.

En la cancha central, los finalistas están listos para hacer historia. Pero, más allá del resultado, Wimbledon vuelve a recordarle al mundo que en este rincón de Londres el tenis no solo se juega, se celebra con elegancia, historia y singularidad.

