Durante años, la escena del freestyle estuvo marcada por una fuerte presencia masculina. Hoy, el panorama cambia con la llegada de freestylers que marcan su propio estilo, ganan campeonatos y demuestran que el talento y el nivel en el cypher no dependen del género. Su impacto trasciende los resultados: inspira a toda una nueva ola de MCs que buscan su lugar frente al micrófono.

Destacar en este formato exige mucho más que soltar rimas. Las competidoras necesitan desarrollar un estilo propio, responder bajo presión y construir una identidad única frente a públicos que siguen cada enfrentamiento. Con cada título y cada batalla, conquistan el respeto del circuito y abren la puerta a las siguientes generaciones.

Mujeres que hacen historia en el freestyle

Una de las máximas referentes de este movimiento es ‘Marithea’, la MC colombiana que aterrizará en nuestro país en marzo de 2027 para disputar la Final Internacional de Red Bull Batalla y que, donde hoy se posiciona como la única mujer clasificada al evento del año.

La MC caleña empezó a improvisar a los 14 años y construyó un estilo reconocido por sus respuestas contundentes, sus punchlines directos y su capacidad para convertir los ataques de sus rivales en oportunidades. En 2019 fue la primera mujer en ganar una Regional de Red Bull Batalla Colombia y ocupó el tercer lugar en la Final Internacional desde ese mismo año. Posterior a ello, fue Campeona Nacional en 2021, el pasado 17 de octubre venció a Horus en Bogotá, logrando el bicampeonato y su pase a la Final Internacional, estando siempre entre los 4 mejores.

De cara a su llegada a Lima, Marithea busca llevar al escenario algo más que su habilidad individual: una combinación de experiencias, perspectivas y estilos que enriquezcan su propuesta frente al público internacional. “Lo que voy a llevar al escenario de Lima es un poquito de todo: las experiencias de todos, las ganas de todos y la visión de todos, para poder representar muy bien”, comenta.

Su retorno a Perú también tendrá un componente especial. La MC ya sabe lo que es medirse con la tarima peruana y espera el reencuentro con una de las aficiones más apasionadas del circuito hispano. Además, fuera de las batallas, tiene un objetivo claro entre manos: “Yo amo la comida peruana”, confiesa entre risas.

La participación de Marithea será uno de los focos de atención de la próxima Final Internacional, no solo por su trayectoria y sus recientes logros, sino también por lo que representa para las mujeres que buscan hacerse un lugar en esta disciplina. Su historia demuestra que el freestyle continúa evolucionando y que cada nueva generación amplía las posibilidades de quiénes pueden protagonizar sus grandes escenarios.

Las entradas para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026/2027 ya pueden adquirirse en https://redbull.com/peru27 hasta agotar stock.

Sobre Red Bull Batalla

Red Bull Batalla es un campeonato de rap improvisado de habla hispana que provee un espacio para el desarrollo de los mejores freestylers desde 2005. En los últimos años se ha convertido en uno de los eventos internacionales de batallas de improvisación más relevantes de Latinoamérica y España. Las raíces de esta escena, mezcla el hip hop y la tradición oral improvisada, creando una identidad propia. Red Bull Batalla impulsa a los mejores MC ‘s del mundo hispanohablante en una de las competencias de improvisación más influyentes de Latinoamérica y España. MIRA TODA LA INFO DE RED BULL BATALLA en WWW.REDBULL.COM/BATALLA