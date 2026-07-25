vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la organizada por Ibai Llanos. ¿En qué canales ver la transmisión del encuentro? Esta pelea será transmitida de manera exclusiva por el canal de Twitch y YouTube de Ibai Llanos, así como en las plataformas de los peleadores de este evento. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 25 de abril desde las 12:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina y siete horas más en España) y tendrá lugar en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

Gastón Edul vs. Edu Aguirre se enfrentan por la Velada del Año VI. (Video: Ibai Llanos)
Gastón Edul vs. Edu Aguirre se enfrentan por la Velada del Año VI. (Video: Ibai Llanos)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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