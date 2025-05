El ambiente en la Selección Peruana de Vóley no es el mejor y todo surgió hace una semana con Antonio Rizola (actual DT) como protagonista. El estratega reveló que hubo deportistas que se negaron a ser convocadas, surgiendo las críticas por su actitud. En este sentido, una de las mencionadas fue Ginna López, voleibolista de la San Martín, quien reveló las razones de esta decisión, manifestando también las repetidas incomodidades que existen por el mal manejo de la Federación.

En conversación con la Cátedra Deportes, la actual deportista de San Martín, dejó claro también que no estaba en las mejores condiciones para poder llevar con normalidad este proceso: “El año pasado conversamos con Rizola, le di mi punto de vista, el tema de mi lesión, yo no venía al 100% porque había tenido una operación y decidí tomarme un tiempo para recuperarme bien”.

Por último, Ginna recordó las carencias que existen en la Selección Peruana y cómo han tenido que lidiar con los problemas para poder salir adelante, generando así la incomodidad de algunas jugadoras que prefirieron rechazar cualquier llamado.

“Hay muchos temas, muchos puntos que ver, desde la jugadora, cómo se siente, desde la administración de la Federación, hay muchas cosas que tiene que mejorar, entonces es comprensible que muchas chicas digan que ‘no’, por todo lo que han pasado, han tenido que vender rifas, no había agua, han tenido que dormir en el piso, cosas que no deberían pasar, y en vez de mejorar, hemos retrocedido”, apuntó.

Las expuestas por el estratega brasileño fueron: Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas, Esmeralda Sánchez, Thaisa McLeod, Flavia Montes y Ginna López. Cada una por un motivo distinto, de acuerdo a las palabras del mismo seleccionador en entrevista con el programa deportivo llamado ‘De Una’.

En ese sentido, también mencionó: “Infelizmente sí he tenido conversaciones con jugadoras que no desean jugar en la selección. En mi cabeza no entra que uno no quiera representar su país, por cualquier persona que sea. El país debe estar por delante de cualquier persona”.

¿Ginna López vuelve a la Selección Peruana?

Si bien habló sobre las condiciones que existen en la Federación Peruana de Vóley y los problemas que hay en cada proceso, no descarto volver a vestir la camiseta ‘bicolor’, aunque respeta cualquier decisión que quiera tomar el director técnico Rizola.

“Ahora, estoy trabajando duro, estoy mucho mejor, todavía falta mucho más, agradecida con el trabajo que está haciendo nuestro fisioterapeuta, la verdad que gracias a él y mi esfuerzo, es que estoy ahorita. Creo que tengo que conversarlo, analizarlo bien, ver el tema de mis lesiones, es bastante trabajo conmigo, trabajo físico, horas extras, eso es lo que he estado haciendo, vamos a evaluarlo”, expresó.

