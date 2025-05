Cuando Jean Ferrari recibió la notificación de la Comisión Disciplinaria de la FPF sancionando a Universitario de Deportes con jugar una fecha sin público en el Estadio Monumental, puso el grito en el cielo. La medida no solo impedía que los cremas puedan tener el apoyo de su gente este jueves ante Sporting Cristal, en un partido clave en la lucha por el Torneo Clausura, sino también significaba un golpe al bolsillo para la institución.

Además de la multa económica de 6 UIT impuesta por la CD-FPF (S/32,100), Universitario tendrá que resignar más de dos millones de soles en temas de taquilla, según palabras de Ferrari. ¿La razón? El club había proyectado recaudar una jugosa cifra en el partido contra los celestes en condición de local. Sin embargo, al cerrar las puertas del Monumental, la pérdida es mucho mayor.

“La comisión dice: te sanciono con 6 UIT. Pero, además, no sabe qué partido es el que viene. Entonces, no me está sancionando con 30 mil o 40 mil soles. Me está sancionando con más de 2 millones de soles. Eso perjudica el flujo del sistema financiero del club. Luego, cómo crees que estará la gente”, expresó el administrador de la ‘U’ en ‘Al Ángulo’.

Jean Ferrari estimó que perderán dos millones de soles por jugar a puertas cerradas. (Video: Movistar Deportes)

El problema para Universitario no se queda allí, pues ya habían vendido más del 60% de entradas y ahora tendrá que devolver el dinero a cada uno de sus hinchas. El club anunció mediante un comunicado cómo será el procedimiento, aunque también dejó claro que presentó la apelación respectiva ante la Comisión de Justicia de la FPF.

Hay que tomar en cuenta que los ingresos por taquilla son una parte importante del flujo de caja que manejan en Universitario, pues el club ha sabido gestionar estos montos para convertirse en una institución económicamente sostenible. Además, es el equipo que más asistencia de público al estadio ha llevado en los últimos años.

“Es lamentable por cómo viene manejando las cosas este señor (Miguel) Grau, de la Comisión de Disciplina, porque -más allá de las cosas que puedan pasar en un estadio- no te da un tipo de herramienta para dar una solución o minimizar el margen de error para poder solucionar cualquier incidente o acción que suceda dentro del estadio”, aseguró Ferrari.

Universitario lleva tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de caer por 2-0 a manos de Juan Pablo II College, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Sporting Cristal, en el duelo correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para este jueves 22 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental sin público.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERU, señal disponible en los canales 14 y 714 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR