UFC Freedom 250 será una velada histórica porque se celebrará en los jardines de la Casa Blanca, un escenario inédito incluso para los estándares de la compañía de Dana White. La pelea estelar enfrentará al campeón Ilia Topuria contra el explosivo Justin Gaethje por el título de peso ligero, el domingo 14 de junio en Washington D.C. , en una cartelera pensada para audiencias globales, con enorme interés en Estados Unidos y México.

Conoce la fecha, horarios, canales de TV y cartelera de UFC Freedom 250 este domingo 14 de junio desde la Casa Blanca de Nueva York. (Foto: UFC / Composición Mag)

Dónde ver UFC Freedom 250 EN VIVO ONLINE en EE.UU. y México

Para esta cartelera, los derechos de emisión para América Latina están en manos de Paramount+, plataforma que viene transmitiendo los eventos principales de UFC en la región con señal estable y contenido completo de preliminares y cartelera estelar. En notas recientes especializadas se detalla que el combate Topuria vs Gaethje podrá verse en Estados Unidos y México a través de Paramount, con cobertura total del evento.

En Europa, los derechos de UFC para 2026 pertenecen a Eurosport, disponible también mediante DAZN, pero en el caso del público mexicano y estadounidense la recomendación es claro: suscribirse o iniciar prueba en la plataforma habilitada en su país para garantizar calidad HD.

Tipo de servicio Canal / Plataforma Detalle de transmisión TV de pago Eurosport 1 / 2 Transmite velada UFC Freedom 250 completa en España. Streaming HBO Max Streaming oficial del evento, incluida Topuria vs Gaethje. Streaming (bundle) DAZN + Eurosport Acceso a señales Eurosport y eventos UFC vía app DAZN.

¿A qué hora ver UFC Freedom 250 EN VIVO ONLINE el domingo 14 de junio?

UFC Freedom 250 inicia en la franja nocturna del domingo 14 de junio, con ligeras variaciones entre zonas horarias de Estados Unidos y México. Se ha reportado que la acción arranca alrededor de las 19:00 en Perú y 18:00 en México, mientras que en Estados Unidos se sitúa en torno a las 20:00 horas para la costa Este , ajustándose hacia el Oeste con la diferencia horaria.

En España, el evento comenzará a las 2:00 de la madrugada del lunes 15 de junio, con la pelea estelar prevista cerca de las 4:30 , lo que te permite calcular el horario aproximado de la estelar en tu región si planeas seguir exclusivamente el duelo Topuria vs Gaethje. Esta estructura horaria es clave para planificar tu noche de UFC, especialmente si piensas verlo en compañía, organizar una reunión en casa o incluso seguir la velada desde el móvil mientras te desplazas.

Región / País Primeras peleas (aprox.) Preliminares (aprox.) Cartelera estelar (UFC Freedom 250) México (CDMX, zona centro) 16:00 20:00 22:30 México (zona sureste) 17:00 21:00 23:30 México (zona Pacífico) 15:00–16:00 19:00 21:30–22:30 EE.UU. (ET – Nueva York) 17:00–18:00 19:00 20:00 EE.UU. (CT – Texas) 16:00–17:00 18:00 19:00 EE.UU. (MT – Denver) 15:00–16:00 17:00 18:00 EE.UU. (PT – Los Ángeles) 14:00–15:00 16:00 17:00 España (peninsular) 01:00 (lunes) 05:00 (lunes) 07:30 aprox. main event (lunes)

Cartelera principal del UFC Freedom 250

🏆 Ilia Topuria vs Justin Gaethje | Peso ligero​

🏆 Alex Pereira vs Ciryl Gane | Peso pesado

​​🤜 Sean O’Malley vs Aiemann Zahabi | Peso gallo

​​🤜 Josh Hokit vs Derrick Lewis | Peso pesado

🤜 Mauricio Ruffy vs Michael Chandler | Peso ligero​​

🤜 Bo Nickal vs Kyle Daukaus | Peso medio​​

🤜 Diego Lopes vs Steve García | Peso pluma