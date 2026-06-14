HBO MAX EN VIVO y EN DIRECTO, transmitirá la pelea entre Ilia Topuria vs. Justin Gaethje, combate estelar del UFC Casa Blanca 2026 que se celebrará este domingo 14 de junio en Washington D.C. Los aficionados de Perú, México, Argentina, Colombia, Ecuador y España podrán seguir toda la acción mediante HBO MAX, plataforma que ofrecerá la cobertura del histórico UFC Freedom 250. El evento comenzará con su cartelera principal desde las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 p.m. en México; 9:00 p.m. en Argentina; y 2:00 a.m. del lunes 15 de junio en España. La velada marcará un momento sin precedentes para las artes marciales mixtas, con Topuria y Gaethje encabezando una función que ha captado la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo. ¡No lo busques en Fútbol Libre TV!

Este domingo, HBO MAX transmitirá el UFC Casa Blanca con la pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje. (Video: UFC)

¿Cómo ver HBO MAX en Perú para ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

Los aficionados peruanos podrán seguir la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje descargando la aplicación de HBO MAX en dispositivos móviles, Smart TV, computadoras o tablets. Tras iniciar sesión con una suscripción activa, podrán acceder a la transmisión del UFC Casa Blanca EN VIVO y disfrutar de toda la cartelera del UFC Freedom 250.

¿Cómo ver HBO MAX en Argentina para ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

En Argentina, el combate estelar del UFC Freedom 250 estará disponible mediante HBO MAX. Los usuarios podrán ingresar desde la aplicación oficial o la versión web de la plataforma para seguir en directo la histórica velada desde la Casa Blanca.

¿Cómo ver HBO MAX en México para ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

Los seguidores mexicanos podrán acceder a HBO MAX desde teléfonos, televisores inteligentes, consolas de videojuegos y navegadores web. Una vez iniciada la sesión, tendrán acceso a la transmisión en vivo del UFC Casa Blanca, encabezado por Ilia Topuria y Justin Gaethje.

¿Cómo ver HBO MAX en Ecuador para ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

En Ecuador, la forma de seguir el UFC Casa Blanca EN VIVO será mediante HBO MAX, disponible en múltiples dispositivos conectados a internet. La plataforma ofrecerá la cobertura completa del evento y de la pelea principal entre Topuria y Gaethje.

¿Cómo ver HBO MAX en Colombia para ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

Los fanáticos colombianos podrán disfrutar del UFC Freedom 250 a través de HBO MAX, ingresando con una cuenta activa desde la aplicación oficial o el sitio web del servicio. De esta manera podrán seguir todos los combates de la cartelera y el esperado duelo por el título ligero.

¿Cómo ver HBO MAX en Estados Unidos para ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

En Estados Unidos, los aficionados deberán revisar la disponibilidad regional del evento, ya que la transmisión oficial anunciada para el UFC Freedom 250 es a través de Paramount+. Sin embargo, quienes cuenten con acceso a HBO Max pueden verificar si el evento está habilitado en su mercado.

¿Cómo ver HBO MAX en España para ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje?

En España, la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje podrá verse en exclusiva por HBO MAX, que ofrecerá la cobertura íntegra de la histórica cartelera desde la Casa Blanca. Los usuarios podrán seguir la transmisión mediante Smart TV, dispositivos móviles, tablets y ordenadores conectados a internet.