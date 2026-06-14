UFC Casa Blanca EN VIVO para ver Ilia Topuria vs. Justin Gaethje pelean EN DIRECTO | ONLINE este domingo 14 de junio en el histórico UFC Freedom 250, evento que se realizará en los jardines de la Casa Blanca, en Washington D.C. ¿En qué canal ver la transmisión de esta pelea? En Perú, México, Argentina, Colombia, Ecuador y gran parte de Latinoamérica, el combate podrá seguirse a través de HBO MAX, plataforma que transmite los eventos de UFC. En España también estará disponible por HBO MAX. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV ni por páginas piratas, ya que son señales ilegales que no recomendamos. ¿A qué hora inicia la cartelera principal? A las 7:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 6:00 p.m. en México; a las 9:00 p.m. en Argentina; y a las 2:00 a.m. del lunes 15 de junio en España.

UFC Casa Blanca para la pelea de Ilia Topuria vs. Justin Gaethje. (Video: UFC)

¿Cómo ver UFC Casa Blanca por HBO Max en Perú?

Los fanáticos peruanos podrán seguir el UFC Casa Blanca EN VIVO mediante HBO MAX, plataforma que ofrece la transmisión del histórico UFC Freedom 250, encabezado por la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje. La cartelera principal comenzará a las 7:00 p.m. (hora peruana).

¿Dónde ver UFC Casa Blanca por HBO MAX en España?

En España, el combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje podrá verse exclusivamente por HBO MAX, con cobertura especial de Eurosport. La transmisión arrancará durante la madrugada del lunes 15 de junio, desde las 2:00 a.m. (hora peninsular española).

¿Cómo ver UFC Casa Blanca por HBO MAX en México?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del UFC Casa Blanca EN VIVO a través de HBO MAX, siguiendo la cartelera principal del evento desde las 6:00 p.m. (hora de Ciudad de México). La pelea estelar enfrentará al campeón ligero Ilia Topuria contra Justin Gaethje.

¿Dónde ver UFC Casa Blanca por HBO MAX en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la transmisión oficial del UFC Freedom 250 está anunciada mediante otras plataformas de distribución local, pero los usuarios con acceso a HBO MAX podrán consultar la disponibilidad del evento según su región y proveedor. La cartelera principal comenzará a las 8:00 p.m. ET.

¿Cómo ver UFC Casa Blanca por HBO MAX en Argentina?

Los seguidores argentinos podrán ver el UFC Casa Blanca EN VIVO por HBO MAX, con acceso a toda la cartelera principal desde las 9:00 p.m. (hora argentina). El evento tendrá como atractivo principal el choque entre Topuria y Gaethje por la unificación del título ligero.

¿Dónde ver UFC Casa Blanca por HBO Max en Colombia?

En Colombia, la pelea entre Ilia Topuria y Justin Gaethje podrá seguirse por HBO MAX, plataforma que transmitirá la cartelera principal del UFC Freedom 250 desde las 7:00 p.m. (hora colombiana).

¿Cómo ver UFC Casa Blanca por HBO Max en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos tendrán la posibilidad de ver el UFC Casa Blanca EN VIVO mediante HBO MAX, con la transmisión completa del evento desde las 6:00 p.m. (hora ecuatoriana). La velada será una de las más importantes del año para la UFC.